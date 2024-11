¡En urgencias! Yeferson Cossio recibió atención médica luego de accidente que tuvo

El reconocido influencer Yeferson Cossio, quien ha ganado gran popularidad en redes sociales gracias a sus contenidos y estilo de vida, compartió recientemente con sus seguidores un angustiante episodio de salud que lo obligó a acudir de emergencia al odontólogo.

Durante el pasado fin de semana, Cossio experimentó un intenso dolor dental que lo dejó sin poder dormir, y su experiencia ha generado miles de comentarios de apoyo en sus plataformas.

En un video que compartió a través de sus redes sociales, Yeferson relató cómo una fractura en una de sus muelas desencadenó un dolor insoportable a altas horas de la madrugada.

"Anoche me acosté juicioso, pero me fracturé una muela y ustedes no se imaginan el dolor a las 3 de la mañana", explicó el influencer. En su desesperación, Cossio trató de comunicarse con su asistente para conseguir una cita urgente con su odontóloga, a pesar de que era domingo y al día siguiente era festivo.

Yeferson Cossio ingresó a urgencias por intenso dolor

Afortunadamente, la odontóloga de Yeferson Cossio respondió de inmediato a su solicitud y pudo atenderlo ese mismo día. Tras realizarle una tomografía, se determinó que el diente estaba lleno de sangre internamente, lo que generaba una fuerte presión y, por ende, un dolor casi insoportable. "Yo estaba desesperado, me lo quería arrancar", confesó el influencer en el video, agradeciendo profundamente a la especialista que lo asistió de manera tan eficiente. Gracias a su pronta atención, Cossio pudo obtener alivio y continuar con sus actividades diarias.

Este incidente dental se suma a una serie de procedimientos médicos que el influencer ha enfrentado en los últimos meses. En septiembre de 2023, Yeferson Cossio se sometió a una compleja cirugía de alargamiento de piernas, con la que logró aumentar su estatura de 1,77 a 1,85 metros. Este procedimiento, conocido por ser extremadamente doloroso, requirió meses de terapias para que Cossio pudiera recuperar su movilidad por completo.

Estado de salud de Yeferson Cossio

A pesar de los desafíos que implicó esta cirugía, Yeferson Cossio ha mostrado una sorprendente mejoría en su condición física. Recientemente, compartió videos en sus redes sociales donde se le puede ver disfrutando de un concierto de rock, saltando y corriendo con una energía que demuestra que está dejando atrás las secuelas del procedimiento.

La experiencia médica reciente con su muela es solo otro capítulo en la vida de Yeferson Cossio, quien ha demostrado una notable resiliencia ante las dificultades físicas. Sus seguidores continúan apoyándolo en cada paso de su recuperación, admirando su valentía y transparencia al compartir sus experiencias personales.