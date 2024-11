Valentino Lázaroh y Emiro Navarro son los nuevos aspirantes a La Casa de Los Famosos Colombia

La emoción por la próxima edición de La Casa de los Famosos sigue en aumento. El reality show ha revelado el segundo grupo de aspirantes que buscan ingresar a la casa más famosa de la televisión, y el público podrá votar por su favorito a partir del lunes 11 de noviembre de 2024.

Entre los nuevos participantes destacan Valentino Lazaroh y Emirio Navarro, dos jóvenes creadores de contenido que ya tienen una fuerte base de seguidores en redes sociales. A continuación, te contamos más sobre ellos para que tomes tu decisión al momento de votar.

Valentino Lazaroh: el influencer que no se queda callado

Valentino Lazaroh, de 27 años y originario de Bucaramanga, ha capturado la atención del público con su carisma y estilo de vida. Como creador de contenido y bailarín, ha ganado popularidad en plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte su pasión por la moda, la danza y colaboraciones con reconocidas marcas. Con una gran habilidad para conectar con sus seguidores, Valentino ha sabido destacar en el competitivo mundo del entretenimiento digital.

Sin embargo, al ingresar a La Casa de los Famosos, Valentino está dispuesto a mostrar una faceta que pocos conocen. Aunque se le percibe como una persona muy directa y sin filtros, él mismo ha reconocido que tiene un lado sensible que podría salir a la luz durante su estancia en el reality. No le gusta el desorden, pero tampoco se considera fanático de las labores del hogar. Además, no tolera la falsedad, por lo que promete no guardarse nada en la convivencia.

Emirio Navarro: el creador digital que busca conquistar con su humor

Desde la cálida ciudad de Magangué, Emirio Navarro, de 22 años, llega con una energía contagiosa. Conocido por sus videos de estilo de vida, comedia y viajes, Emirio ha logrado crear un espacio en redes sociales donde la autenticidad y la autoexpresión son la clave. A través de sus sketches, este joven influencer ha hecho reír a miles de personas, demostrando que el humor es su mejor herramienta para conectar con su audiencia.

Emirio también es amante de la cocina, aunque admite que lavar los platos no es lo suyo. Su enfoque en la confianza personal y la expresión auténtica lo convierte en un fuerte candidato para entrar en La Casa de los Famosos. Igual que Valentino, Emirio no tolera a la gente hipócrita, por lo que promete no callar nada si percibe falsedad dentro del grupo.

¡Vota por tu favorito a partir del lunes 11 de noviembre!

El público tiene la última palabra para decidir quiénes ingresarán finalmente a La Casa de los Famosos. A partir del lunes 11 de noviembre de 2024, los televidentes podrán votar por su aspirante favorito. La competencia se perfila como una de las más reñidas de esta temporada, con candidatos dispuestos a darlo todo para conquistar al público.

No te pierdas la oportunidad de apoyar a tu favorito y ser parte de esta emocionante elección. ¿Será Valentino Lazaroh con su carisma y autenticidad? ¿O Emirio Navarro con su humor y energía? ¡La decisión está en tus manos!