Yina Calderón se fue de frente contra Andrea Valdiri y la insultó tras terminar con Saruma

Durante las últimas semanas, la ruptura amorosa de Andrea Valdiri Felipe Saruma han sido tendencia nacional. La encargada de darlo a conocer fue la modelo que aunque no entregó detalles de la terminación de su relación, si insinuó que "hay cosas que no son negociables" y que, en su caso, no podría tolerar una relación bajo la hipocresía.

Tras el fin de la relación, usuarios e incluso otros creadores de contenido se han atrevido a dar su opinión sobre lo que fue este matrimonio. Una de las que ha sido más insistente con el tema ha sido Yina Calderón, controversial creadora de contenido que siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y de tener distintos cruces con otras influenciadoras.

Yina Calderón insultó a Valdiri

Bajo ese contexto, Calderón se ha hecho viral en las últimas horas al volver a opinar sobre esta ruptura y de paso insultar a Valdiri.

Ante una pregunta de un seguidor en redes sociales sobre la modelo barranquillera, Yina no tuvo reparo en decir que era una "bruja" y que Saruma no tuvo la culpa. Según la ex participante del reality 'Protagonistas de Nuestra Tele', ella siempre ha tenido la razón acerca de que Valdiri no tienen una energía positiva y que Saruma no debió involucrarse con ella porque él sí es un “buen muchacho”.

“Yina bruja. Yo siempre les dije a ustedes que ella no era, que era terrible, que siento que tiene una energía supremamente pesada, negativa y que no es como se muestra. O sea, ustedes saben lo que yo pienso de esa mujer. Entonces obviamente ella no quería al pelao’, qué pesar con el pelao’ porque me cae súper bien” dijo.

Valdiri respondió

Aunque no le respondió directamente a Calderón, la barranquillera pidió que no se metieran ni en vidas ni en relaciones ajenas, que no se sientan jueces de los demás suponiendo cómo son sus personalidades o por qué no les duran las relaciones.

“¿A ustedes qué mond* les importa si me duran o no me duran? La que está usando la chuch* soy yo” fueron las palabras de la famosa colombiana.