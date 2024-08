Conferencista Yokoi Kenji salvó a una vaca que se estaba ahorcando: así fue el heroico momento

Yokoi Kenji viajaba con su equipo de trabajo por una de las carreteras colombianas cuando se percató de un hecho que, según sus palabras, lo dejó intranquilo:

“Vi una vaca ‘suicidándose’, bueno, eso me pareció, así que le dije a los del carro que estaba viendo a una vaca ‘suicidándose’, pero las vacas no se suicidan, es decir se estaba ahorcando, no yo no puedo con esto, por lo que les dije que nos devolviéramos”, dijo Kenji.

Kenji no pudo seguir su camino sin antes poder salvarle la vida a la vaca, así que se bajó del carro y se fue hacia el barranco para soltar la cuerda con la que se estaba ahorcando accidentalmente el animal.

Así fue como Yokoi Kenji le salvó la vida a una vaca

“La vaquita era pequeña, seguramente la pusieron a pastar ahí y se resbaló por el barranco”, indicó Yokoi Kenji. Luego de lograr llegar al barranco, el conferencista primero se aseguró de que la vaca estuviera respirando y procedió a quitar la cuerda delicadamente para que el animal se pudiera levantar y quitar la presión de la soga.

Afortunadamente, Kenji logró soltar la presión de la cuerda y la vaca pudo respirar nuevamente. De acuerdo con Yokoi Kenji, la vaca comió del pasto, por lo que él y su grupo de trabajo se quedaron tranquilos.

¿Cómo llegó la vaca a ese barranco y por qué se estaba ahorcando?

El conferencista no entendía cómo se estaba ahorcando el animal. Sin embargo, él llegó a la conclusión de que la vaca, en su intento de comer pasto, pudo haber resbalado y, al estar amarrada, se estaba ahorcando con la cuerda.

En sus redes, los seguidores de Yokoi Kenji aplaudieron su gran gesto y lo llenaron de halagos por haber salvado y evitado que la vaca muriera ahorcada.