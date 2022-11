Capturan al presunto agresor sexual de Hilary Castro, abusada en una estación de Transmilenio 

Este sábado 5 de noviembre la Fiscalía General de la Nación capturó al hombre señalado de abusar sexualmente de la menor de edad Hilary Castro, el pasado 31 de octubre, en la estación de Transmilenio de La Castellana, en Bogotá.

"Trabajo investigativo de Fiscalía y Policía de Bogotá permitió identificar y capturar al presunto responsable de abuso sexual contra adolescente de 17 años, en hechos ocurridos el 31 de octubre, en Transmilenio. En próximas horas será presentado ante juez de control de garantías", indicó el ente acusador.

Los hechos comienzan en el momento en que se bajó de un Transmilenio con ruta B12. Un hombre también descendió del articulado en la estación La Castellana. Aprovechando la ausencia de otras personas y autoridades, el sujeto, aparentemente habitante de calle, la atacó con un arma, la sacó del lugar y se la llevó a una esquina apartada. Allí, además de robarla, la abusó. La única ayuda que recibió vino por parte de dos jóvenes que vieron lo que pasaba y ahuyentaron al victimario.

La atención que recibió su denuncia a través de redes fue más efectiva que las entidades del Estado dispuestas para proteger los derechos de las mujeres. A Hilary le falló todo, la justicia y las autoridades, pero no las mujeres que la acompañan en su lucha y que salieron a las calles a pedir justicia, a exigir que no sea una más. Aunque claro, destrozaron estaciones de Transmilenio en una protesta intensa, los daños materiales no son equiparables con el abuso a una mujer, y como bien se lee en uno de los carteles que cargaban las manifestantes y que pusieron sobre uno de los cristales rotos de las puertas del Transmilenio, el grito de muchas es: "Quisiera ser pared para que te indignes si me tocas sin permiso”.

La justicia le falló a Hilary

Cuando fue abusada le falló la seguridad del sistema de transporte. Ni un uniformado en la estación, tampoco un miembro de la seguridad privada de la empresa. Cuando intentó denunciar, el sistema judicial le dio la espalda, la revictimizó y la dejó sola. Y el único escenario en el que fue escuchada fue una red social.

En el marco de este acontecimiento, es importante mencionar cómo denunciar los casos de abuso sexual en el país. Hilary acudió a una de las tantas entidades que pueden y deben brindar estas garantías. Pero también es posible hacer una denuncia virtual a través del portal de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, está la Línea Púrpura de La Secretaría de la Mujer y los Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, Caivas, que están dispuestos para atender y acompañar a las mujeres en estos casos. Así lo explicó el penalista Francisco Bernate a este portal. El abogado agregó que reunir la mayor cantidad de evidencias es indispensable a la hora de informar a las autoridades.

Ahora, lo que le pasó a Hilary está en manos de la Secretaría de la Mujer, que le brindará acompañamiento por orden de la alcaldesa Claudia López. Por su parte, la Policía de Bogotá reúne esfuerzos para dar con la captura del responsable. Lo que suceda con su caso estará por verse y, seguramente, después de un largo camino de traspiés, finalmente habrá justicia. Pero como ella, hay miles de mujeres que son abusadas a diario, y que no tienen el reflector de las redes sociales para ser escuchadas, ni mucho menos la atención de la alcaldesa o el presidente. La pregunta es: ¿hasta cuándo la justicia va a estar para las mujeres mientras viven y no cuando mueren?

