Joven denunció presunto caso de abuso sexual en una estación de Transmilenio

Transmilenio fue escenario de un lamentable caso en el que una joven habría sido víctima de abuso sexual en una estación del sistema. La denuncia fue hecha por la menor de 17 años a través de sus redes sociales.

En un video la joven contó la grave situación por la que pasó el pasado 31 de octubre, cuando llegó a la estación de La Castellana en horas de la tarde. Según relató, al descender del articulado se encontró completamente sola por lo que empezó a caminar con rumbo hacia la salida.

En ese momento, la joven asegura que vio a un sujeto caminando en la misma dirección que ella mientras sacaba algo de una maleta. Posteriormente, el sujeto la habría abordado y amenazado con un cuchillo, obligándola a entregar sus pertenencias y a salir de la estación.

Asimismo, la menor aseguró que el sujeto le habría dicho cosas obscenas mientras la obligaba a desplazarse hacia uno de los costados exteriores de la estación. Allí el hombre la habría amenazado, robado su celular y obligado a realizarle actos sexuales mientras se bajaba el pantalón.

Según la denuncia, unos jóvenes que transitaban por la zona se dieron cuenta de lo sucedido y acudieron a socorrerla, sin embargo, el supuesto victimario logró huir del lugar sin que fuera posible reconocerlo.

Se bajó los pantalones mientras me amenazaba y me obligó a realizarle sexo oral (...) Dos muchachos que pasaban vieron algo raro y se acercaron, a lo que el señor procedió a irse corriendo. Ellos me auxiliaron, me prestaron un celular y me acompañaron hasta donde iba a encontrarme con mis amigas.