A la cárcel delincuentes que amarraron y golpearon a una empleada de local comercial

El martes de esta semana se conoció la angustiosa situación que tuvo que vivir la empleada de un local comercial ubicado en el barrio Salirte - El Greco en Bogotá.

Ocho delincuentes ingresaron al lugar para robar la mercancía y dinero en efectivo. Amarraron y golpearon a la empleada dentro de un baño mientras saqueaban todo lo que encontraban a su paso. Sin embargo, los delincuentes dejaron algunas pistas que hicieron sospechar a vecinos del sector, quienes alertaron a la policía.

Los uniformados hicieron presencia en el local y lograron capturar a cuatro de los ocho asaltantes y recuperó también la mercancía y el dinero hurtado. Los cuatro ladrones restantes alcanzaron a huir.

Una novedad en el caso se presentó el jueves al conocerse que un juez envió a la cárcel a los cuatro capturados con caros de hurto agravado. Junto a sus otros cuatro compañeros integraban una banda que se dedicaba al asalto de establecimientos nocturnos y supermercados que funcionan las 24 horas en Bogotá. La Fiscalía señaló que la banda retenían a los empleados y clientes y los intimidaba con armas de fuego.

La Fiscalía indicó que era tal el descaro de esta banda compuesta por ocho hombres, que terminaban el día robando licores, whisky y cigarrillos. La rápida acción de la policía logró detener a cuatro hombres que, con armas de fuego, asaltaron el mencionado supermercado en la capital de la República el pasado martes.

"Me pegó en la cabeza, me dijo que me quitara la camiseta del uniforme. Se la colocó ella. Luego me pujó, un muchacho me puso amarraderas y cinta en las manos, amarraderas en los pies y papel higiénico. No tenía cómo avisar. Me estaban amenazando con que si hablaba me mataban", indicó en ese momento la empleada afectada.

Un juez de garantías envió a cuatro hombres a la cárcel mientras busca a otros cuatro delincuentes para desmantelar del todo a esta banda criminal.

