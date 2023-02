Indignante: empleada de local fue golpeada y amarrada mientras ladrones saqueaban

Momentos de angustia vivió la empleada de un establecimiento comercial en Bogotá luego de ser amarrada durante una hora en un baño, mientras ladrones realizaban un millonario robo.

Un total de ocho delincuentes entraron al local y robaron tanto productos comerciales, como dinero en efectivo. Por fortuna, la policía alcanzó a llegar, efectuó cuatro capturas y recuperó la mercancía hurtada. Los restantes cuatro ladrones lograron escapar, siguen siendo buscados por las autoridades.

Tres de los cuatro capturados llegaron al lugar distribuidos en dos vehículos (un carro particular y una van) y fueron los encargados de entrar al establecimiento comercial para intimidar a la persona que atendía. La golpearon y luego la encerraron en el baño por cerca de una hora y poder robar en el sitio.

"Me pegó en la cabeza, me dijo que me quitara la camiseta del uniforme. Se la colocó ella. Luego me pujó, un muchacho me puso amarraderas y cinta en las manos, amarraderas en los pies y papel higiénico", dijo la afectada.

"No tenía cómo avisar. Me estaban amenazando con que si hablaba me mataban", añadió.

Parecía que los ladrones lograban su cometido. Se llevaron 18 millones de pesos en mercancía y 10 millones más en efectivo de la caja registradora del local. Pero el largo tiempo que estuvieron en el local le dio ventaja a las autoridades para percatarse del robo.

La actividad sospechosa de los campaneros provocó que la policía se alertara y capturara a tres de ellos en flagrancia. Intentaron resistirse. La mercancía fue recuperada y los capturados quedaron a disposición de autoridad competente. Buscan al resto de la banda.

De acuerdo al distrito, en enero se presentaron 521 casos de hurto a comercios, que si bien es una cifra bastante alta, significa una reducción del 38% respecto a los casos registrados en diciembre.