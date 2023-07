Inseguridad en Bogotá: ¿por qué Claudia López da parte de la responsabilidad al Gobierno Nacional?

La inseguridad en Bogotá pasó de ser una preocupación a ser una desesperación por parte de los ciudadanos, quienes aclaman que se tomen medidas para frenar los hurtos, homicidios y extorsiones de los que a diario son víctimas.

Ante la crítica situación, la alcaldesa Claudia López se pronunció al respecto haciendo referencia a la cantidad de policías que han sido designados para ello, por lo cual generó opiniones encontradas en redes sociales.

En un reciente trino, la mandataria le pidió al Gobierno Nacional que ayudara a mejorar la seguridad en la capital, argumentando que ha disminuido el pie de fuerza y una gran cantidad de policías que en un principio estaban designados para Bogotá han sido trasladados a otras ciudades.

"En 2021 teníamos 18.834 uniformados, hoy 17.026. Datos de la misma Policía. La ciudadanía y ésta Alcaldesa hemos dado a la Policía la mayor inversión, apoyo e instrucciones para mejorar", se lee en el trino.

Querido Ministro. El convenio era para aumentar pie de fuerza. En 2021 teníamos 18.834 uniformados, hoy 17.026. Datos de la misma Policía.

— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 2, 2023

Así mismo, López reiteró la promesa del Gobierno de asignar 3 mil policías adicionales para la capital: 1.500 que debieron haber llegado en 2022 y 1.500 que llegarían este año.

"Exigimos resultados acordes: menos hurto y zozobra, y más seguridad y justicia. Esperamos o que el gobierno nacional pueda cumplir con la asignación real, no entrar por una puerta y sacar por otra, de 3.000 policías adicionales", agregó en la publicación.

Por otra parte, la alcaldesa pidió crear una Policía local para que sea un apoyo especializado de la Policía Nacional, con la cual se podría combatir el hurto, las violencias y contravenciones contra la ciudadanía, que son los aspectos principales a mejorar en la ciudad.

También solicitó que se apruebe la reforma propuesta por la Alcaldía, mediante la cual se busca fortalecer el sistema judicial para evitar que "8 de cada 10 capturas en flagrancia queden libres e impunes".

"Esperamos también que el gobierno nacional se preocupe más por la seguridad de la ciudadanía en las calles, que por promover la excarcelación de los delincuentes que con mucho esfuerzo de la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía finalmente se capturan y judicializan", concluyó López.

Las opiniones en redes sociales

La publicación fue comentada por decenas de usuarios. Algunos de ellos apoyaron a la alcaldesa, argumentando que, efectivamente, Bogotá necesita fortalecer su pie de fuerza para combatir el crimen.

Por el contrario, muchas otras personas señalaron que López estaba evadiendo su responsabilidad con la ciudad al culpar al Gobierno Nacional de la inseguridad y que esta problemática no se solucionaría solamente trayendo más policías.



"Alcaldesa, todo culpa de los demás y nada de introspección", "La seguridad no aparece de repente, es fenomenología surgida de diversas causas que demandan atención; la manera de enfrentarla y disminuir su prevalencia no se encuentra únicamente en acciones policiales. Se requiere implementar políticas sociales eficaces e institucionalidad", "La inseguridad se combate con oportunidades de trabajo, estudio y no con balas", fueron algunos de los comentarios.