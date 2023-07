Iglesia en Bogotá fue víctima nuevamente de un ladrón, quien tiene atemorizada a la comunidad de Kennedy

En los últimos días, feligreses al interior de tres parroquias en la localidad de Kennedy han sido víctimas de atracos permanentes, situación que tiene en alerta y sorprendidos a los habitantes del barrio Timiza. El reciente caso se presentó en la iglesia Santo Tomás Moro, en donde un delincuente rompió una teja para poder meterse y robar equipos de tecnología, más artículos de valor de la parroquia.

Denuncias de los ciudadanos del barrio Timiza en Bogotá

Según las denuncias conocidas por Noticias RCN, estos actos delictivos tienen con miedo a la comunidad, ya que no pueden ir a orar en tranquilidad. De acuerdo con el testimonio de una mujer: “Hay mucho robo, especialmente en celulares, aquí hay un tonto que se hace el disimulado, deja salir la gente, de una vez la coge y le va metiendo el cuchillo”, mencionó una ciudadana.

Del mismo modo, un líder de la localidad de Kennedy anunció que, al parecer, se trata de la misma persona del atraco anterior y ya tuvieron una reunión con la Policía Nacional y con la Sijin, entidades que se encuentran individualizado a esta persona.

Asimismo, las autoridades están tras las pistas de este sujeto, para dar con su captura, ya que, al parecer, no solamente ha robado en el barrio Timiza, sino también en otras iglesias de la zona octava de Bogotá.

De igual manera, un feligrés mostró su preocupación comentando que no ve ninguna solución: “No vemos nada que nos pueda salvar porque las autoridades intentan hacer algo, pero es muy poco lo que se hace. Estamos desesperados, esas es la verdad”, mencionó un hombre de este sector de la capital.

Reporte de la Policía de Kennedy

De acuerdo con Camilo Torres, teniente coronel de la localidad octava de Bogotá, están recopilando todo el material fílmico de seguridad para dar con el paradero de este sujeto y presumen que es un joven de aproximadamente 24 años que está siendo reiterativo bajo esta modalidad.

Por otro lado, un agente de seguridad de la Alcaldía de Kennedy, quien prefirió no revelar su nombre, mencionó que mientras no haya en Colombia un sistema de justicia efectiva, los ladrones van a seguir ejerciendo sus labores de violencia, al no sentirse intimidados por las penas otorgadas por un juez. Adicional a ello, recalcó que, aunque la Policía ha hecho un trabajo fuerte por cuidar a la ciudadanía, en donde se han desmantelado más de 250 bandas, sin embargo, los ladrones no han sentido ninguna clase de temor por ir a la cárcel

Datos de robos en la capital colombiana

Según información brindada, entre enero y mayo de 2022 se registraron 48.056 hurtos en Bogotá, mientras que en estos mismos meses de 2023 la cifra arrojó 57.788 casos, robos que se aumentaron en 9.732 casos, siendo el ‘raponazo’ con arma de fuego una de las acciones que más preocupan a los ciudadanos.

