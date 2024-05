Gobierno propone un pacto regional con comunidades de Cauca y Nariño para mantener despejada la Vía Panamericana

El Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció desde el departamento de Cauca, que a través de acuerdos con la comunidad buscarán formar un Pacto de Convivencia regional para mantener despejadas las vías del suroccidente del país, en especial la Vía Panamericana.

"El Pacto de Convivencia Regional y de Respeto de la Vida queremos construirlo con nuestros hermanos de Nariño y con nuestros hermanos del Cauca. Le hemos pedido a Naciones Unidas que nos ayude a facilitar ese acuerdo y nos han respondido que sí y tendremos una reunión la próxima semana", aseguró el ministro Velasco.

"No podemos seguir pegándonos tiros en los pies cada vez: cada vez que cerramos la vía perdemos todos. Perdemos absolutamente todos, porque pierde el pequeño empresario, el mediano y el grande; el que está en la vía pierde su jornada de ese día. Todos perdemos", asegura el ministro.

Asimismo, gobernadores de Cauca y Nariño hablaron de convocar un Pacto Territorial para garantizar la movilidad permanente por el sur occidente del país.

Las razones por las que, según el ministro del Interior, se afecta la Vía Panamericana

Según el ministro, hay dos problemas que contribuyen al constante bloqueo de la Vía Panamericana: uno estructural y otro coyuntural.

En cuanto al coyuntural el ministro asegura que se debe, principalmente, a los problemas de los nombramientos de los maestros.

"Cuando el elegible es nombrado en una zona alejada y no acepta, hay que hacer todo un proceso que retarda la definición. Necesitamos una acción estructural de tipo legal o de tipo reglamentaria que le permita a los gobernadores tomar decisiones muy rápidas porque si no lo que terminamos viendo es que el maestro que debió ser nombrado en enero, no ha podido ser nombrado en mayo y las comunidades explotan", dice el Ministro.

El problema de carácter estructural es, según el ministro, el incumplimiento de los acuerdos que se han hecho con comunidades del Cauca y Nariño.

Habitantes de Cauca cierran la Vía Panamericana

Las afirmaciones y el anuncio del ministro llegan después de que en horas la vía Panamericana en el sector de Cauca en dos puntos: en el sector El Túnel, en Cajibío (norte de Popayán), y en El Bordo Patía (sur de Popayán), impidiendo la conexión entre Cali y Pasto con la capital del departamento.

En Cajibío la comunidad docente reclamaba por una presunta falta de garantías en acuerdos de licencias ambientales y de contar con profesores para los planteles de la zona.

Y en Bordo Patía la comunidad del sector estaba pidiendo a la gobernación departamental nombramiento de docentes.

El bloqueo comenzó en horas de la noche del 14 de mayo pero fue levantado en la mañana del 16 del mismo mes tras alcanzar acuerdos con las comunidades.