Familiares de víctimas de atentado en la Escuela General Santander piden justicia

El pasado 17 de enero de 2019, un ataque terrorista dejó 22 personas fallecidas en la escuela de formación de oficiales de la Policía en Bogotá. Cuatro años después, los familiares de las víctimas del atentado en la Escuela General Santander piden justicia a las afueras de los Juzgados Penales de Bogotá, con pancartas y fotografías de las 22 personas que perdieron la vida por un carro bomba.

El plantón pacífico lo llevaron a cabo por la inconformidad de la liberación de cinco presuntos responsables de este crimen, quienes fueron dejados en libertad por vencimiento de términos.

“Lastimosamente nosotros lo que hemos visto es una negligencia en la aplicación de las normas y de las leyes. De todas las personas que fueron capturadas y judicializadas en el marco de la ley, solamente hay un condenado y en estos momentos hay cinco personas que están gozando de su libertad por vencimiento de términos. La razón fue porque un juez de la República, después de que le pasaron varios procesos determinó que el tiempo pasó. Según ellos, los 22 muchachos también vuelven a revivir con el vencimiento de términos”, mencionó Diego Pérez, padre de uniformado fallecido en una entrevista al medio de comunicación City Tv.

La protesta pacífica se llevó a cabo este viernes 24 de marzo desde las 6:30a.m. y en las horas de la tarde tuvieron una reunión en la Fiscalía General de la Nación. También, tendrán una charla con la Unidad de Víctimas y con un asesor de Derechos Humanos.

Declaraciones del padre de un policía víctima

“Queremos saber el motivo del por qué la juez 69 dejó libres a estas cinco personas. Hacemos este llamado para que la comunidad y Colombia se den cuenta de cómo está funcionando nuestra justicia y cómo con unos vencimientos de términos los dejan libres. Ellos no quedaron en libertad porque no hubiera pruebas, sino porque los jueces no decidieron recoger las pruebas a tiempo o por estar dilatando constantemente el proceso para dejar libres a estar personas", dijo Virgilio Ayala, papá de un policía víctima.

