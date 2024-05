Joven perdió un ojo por brutal agresión que recibió en medio de una riña

Siguen desbordados los casos de intolerancia que se registran en Bogotá. Noticias RCN conoció el doloroso testimonio de un hombre que terminó gravemente afectado por estar en medio de una riña, el joven recibió un golpe y desafortunadamente perdió uno de sus ojos.

“Cogió la botella y me causó un impacto en el ojo, del impacto caí al piso en shock como 3 minutos, después él siguió dándome en el piso y yo me levanté cuando ya tenía las heridas en el brazo, en el pecho, esta parte de la cara caída y ya cuando me levanté, ya no veía”, narró Johann Eduardo Becerra, víctima de agresión.

¿Cómo fue la terrible agresión?

Los hechos se registraron el pasado 7 de mayo de 2021. Ese día a Johann Becerra, le cambio la vida. Su testimonio da cuenta de los momentos de terror que vivió cuando un conocido, en medio de una reunión, lo apuñalo en múltiples oportunidades con una botella.

“Me vio el doctor, me vio el ojo y me tomo una foto y me dijo Johann, le tengo una mala noticia: usted perdió el ojo y yo ya sabía por qué yo no veía nada”, agregó.

Desde ese momento, Johann ha sido intervenido quirúrgicamente varias veces y su agresor, sigue amenazándolo en las calles.

Lo que se sabe sobre el agresor

“Nosotros instauramos la demanda hace 3 años y hasta el momento no ha pasado nada. Nosotros nos dirigimos a la auxiliar de la fiscal y lo único que nos dicen es que el caso está en proceso”, añadió el joven.

Para este joven, han sido años complicados, sin embargo, esperan que la justicia se haga cargo del caso y Johan por fin pueda tener una respuesta.