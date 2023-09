Video: hombre se lanzó de puente en TransMilenio para practicar peligrosa tendencia de 'Parkour'

A diario, decenas de ciudadanos cometen imprudencias en plena vía pública en Bogotá, las cuales ponen en riesgo su vida y la de los demás. En esta ocasión, se viralizó de Instagram que ha generado muchas críticas en diferentes redes sociales.

El clip fue subido a la cuenta @julianpks, un joven conocido en varias plataformas por practicar ‘parkour’, una peligrosa actividad que consta de realizar extremas acrobacias en zonas urbanas como edificios y vías públicas.

Para ello, los deportistas deben correr, saltar y trepar en zonas de la ciudad no aptas para ello, por lo que de hacerlo mal pueden sufrir graves lesiones o incluso perder la vida.

Este video fue grabado en la estación de TransMilenio de Prado, en el norte de la capital. Allí, se puede ver cómo el joven intentó saltar desde el puente peatonal, pero salió mal.

El hombre chocó contra el gran aviso de TransMilenio que está ubicado a una corta distancia del puente. No obstante, Julián no logró sujetarse lo suficientemente fuerte, se deslizó un poco y cayó fuertemente al piso.

Al parecer, el golpe más grave que sufrió fue en su cadera y espalda, aunque logró ponerse de pie inmediatamente y salir ileso de esta riesgosa maniobra.

En la descripción del video, el ciudadano llamó a la calma argumentando que no había pasado nada grave: “Hablando enserio, no pasó nada malo,solo me golpeé la nalguita derecha. Se me resbalaron los pies porque el letrero estaba con muchísimo polvo”.

Los demás usuarios que presenciaron la escena se conmocionaron tanto que llamaron a las autoridades para evitar que el joven continuara realizando estos saltos, poniendo en riesgo su integridad y la de los demás pasajeros.

Posteriormente, se observa como uniformados de la Policía fueron tras él para detenerlo, pero él hizo caso omiso a los llamados y subió de nuevo el puente para seguir haciendo las piruetas.

Las críticas de los usuarios

Julián recibió varias críticas por parte de usuarios de Instagram, quienes lo llamaron irresponsable y lo culparon de que su actuación podría ser imitada por más personas.

“¿Por qué hacer estupideces? No falta el niño que lo admire y quiera hacer lo mismo. Sé que no es responsabilidad de ustedes los que crean contenido, pero tristemente es lo que venden”, “En su mente se veía épico”, “Aún no entiendo que pretendía hacer”.