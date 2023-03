Jueza deja en libertad a Fabián Danilo Barona, implicado en asesinato de policía en paro del 2021

Jueza dejó en libertad a Fabián Danilo Barona, implicado en el asesinato del capitán Jesús Alberto Solano en el marco del paro nacional en 2021, por vencimiento de términos.

“Este despacho judicial considera coherente lo solicitado por la defensa. Es viable declarar la libertad inmediata”, dijo la jueza.

No obstante, la familia del capitán Jesús Alberto Solano, asesinado en Soacha durante las protestas del paro nacional en abril de 2021, pide que se haga justicia en el caso. El último de los implicados en el crimen podría quedar en libertad por vencimiento de términos.

El próximo 28 de abril se cumplirán dos años del asesinato del capitán Jesús Solano, quien era el jefe de la Sijin de la Policía de Soacha. El uniformado fue atacado con arma blanca en el marco de las protestas del paro nacional, sin embargo, el proceso judicial no ha tenido los resultados esperados para la familia de la víctima.

Tres personas están vinculadas como presuntos autores, pero dos de ellos están en libertad. Jesús Castillo es el tercero de los implicados y este martes se llevará a cabo la audiencia por vencimiento de términos y podría quedar en libertad.

La familia del capitán también espera que avancen las investigaciones internas que adelanta la Policía, pues hoy tienen varias dudas sobre los procedimientos realizados el día del homicidio. El porqué tardó la ayuda y el porqué el uniformado se encontraba sin otros policías en el momento del ataque. Solano llevaba 13 años al servicio de la institución y se había destacado por su esfuerzo y compromiso.

El dolor de la mamá del capitán Jesús Solano

Ana Silva, la mamá del capitán Jesús Alberto Solano, dialogó con Noticias RCN y explicó las sensaciones de la familia ante la injusticia que podría cometerse en este caso.

¿Tienen ustedes la sensación que avanza muy lentamente este proceso y que podría quedar en la impunidad?

Estamos muy decepcionados con la justicia colombiana por la lentitud en el actuar en el proceso porque los presuntos asesinos de mi amado hijo van a quedar en libertad totalmente. Si no eran culpables, se tenía la esperanza de que por lo menos colaboraran en el hallazgo de las personas que acabaron con la vida de mi hijo. Estamos muy desilusionados y por eso le pedimos a la Fiscalía y al Gobierno que se apropie del proceso y que la muerte de mi amado hijo no quede impune. Él ha dejado un gran vacío en nuestra familia, una hija huérfana, una esposa viuda y nosotros llorándolo. Ya vamos para dos años esperando que la justicia haga lo que debe hacer: conseguir a los que de verdad acabaron con la vida de mi hijo.

¿Quién era el capitán Solano?¿Cuál es ese vacío que deja en la familia?

Mi hijo era una persona muy inteligente, muy responsable, muy dedicado a su familia y a su profesión. Como dicen, hasta daba la vida por el cumplimiento de su deber, Era un empleado del gobierno, pertenecía a una institución. Eso es lo que nos duele porque ni el gobierno ni la institución nos ha respondido, no ha respetado el derecho y nosotros como víctimas, nos están dejando a un lado, no hay acompañamiento, no hay justicia y pedimos al al Gobierno que por favor nos colabore y haga justicia por la sangre derramada de mi hijo en cumplimiento de su deber. Era nuestro tesoro de familia. Era la persona que nos estaba ayudando en todo lo que lo necesitábamos.