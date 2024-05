El Gobierno de Colombia se encuentra analizando el incremento del precio de la gasolina

Los colombianos están preocupados por el incremento en el precio de las cosas desde que inició el 2024, la gasolina es uno de los elementos que más se ha visto afectado y quienes deben hacer uso de este recurso se han visto gravemente afectados por lo mismo.

Aunque no se ha mencionado que el recurso vaya a tener una reducción, si existen varias quejas respecto a esto ya que muchos colombianos se quejan de que no pueden costear sus vehículos debido al incremento de la gasolina.

Ministro de Hacienda habla sobre el precio de la gasolina

En una rueda de prensa, Ricardo Bonilla, Ministro de Hacienda, habló sobre el aumento de precio que ha tenido la gasolina, sin embargo, también afirmó que no habrá mas subida en su valor.

También explicó que el país está sujeto al aumento de valor del barril de petróleo de Estados Unidos, añadió que en este momento este recurso tiene un valor de US$89 el barril y a veces llega a US$93 lo que podría llevar a que nuevamente aumente el precio de la gasolina en Colombia.

Al aumentar el precio del barril en Estados Unidos, esto también afecta el de Colombia y no solamente impacta el valor de la gasolina sino podría llegar afectar el de diésel. El Gobierno de Colombia se encuentra analizando esta situación debido a que podría tener un efecto negativo para la economía del país.

¿Aumentará también el precio del diésel?

En Colombia hay grandes consumidores de combustible, especialmente de diésel, por esto al haber una reforma en el precio se debe analizar cuidadosamente por parte de las entidades de control ya que puede tener efectos negativos en la economía y para los grandes empresarios del país.

El Jefe de Cartera también se refirió al tema y habló del incremento que podría tener el diésel. Sin embargo, aún no es seguro que esto suceda y el Jefe de Cartera aseguró que habrá un análisis exhaustivo para buscar formas de que esto no suceda y que la economía no se afecte.