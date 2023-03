'Libertad y Orden": Gobernadores de Norte de Santander y Meta dan detalles de la iniciativa

En las últimas horas, en redes sociales ha sido tendencia la frase 'Libertad y Orden', luego de que varios gobernadores hicieran publicaciones con la imagen del escudo nacional en son de rechazo a la crítica orden pública que se está viviendo en el país.

El nordeste de Antioquia completa 20 días de paro y en el Bajo Cauca se presentaron arremetidas durante el fin de semana, sobre todo por parte del Clan del Golfo, Por eso, el llamado de las autoridades es para fortalecer y respaldar a la fuerza pública.

Silvano Serrano y Juan Guillermo Zuluaga, gobernadores de Norte de Santander y Meta, respectivamente, hablaron con Noticias RCN sobre más detalles de la iniciativa que es tendencia en redes sociales.

Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander

¿Cómo surgió esta iniciativa y cómo se pusieron de acuerdo?

El fin de semana concluyó la cumbre de gobernadores en Quindío. Es una iniciativa que nace precisamente como conclusión de las declaraciones de la cumbre del gobernadores. Después de un análisis que se hizo por parte de los gobernadores del país sobre la situación tan grave de orden público en diferentes zonas. De tal manera que esta iniciativa de recurrir a un símbolo patrio que identifica la nación y a todos los colombianos, nace ese mensaje para que podamos construir un país en paz sobre la base de la libertad y el orden, que son dos principios constitucionales y de la Nación en el sentido del respeto por los derechos de todos los ciudadanos y la garantía que tiene el Estado el garantizarle a todos los colombianos la paz y la convivencia en el marco del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado colombiano gobernador.

¿Luego de publicar esta iniciativa, alguien del Gobierno se ha comunicado con ustedes?

Realmente nosotros debemos manifestar que en el marco de la Cumbre hizo presencia el señor Ministro del Interior, el Registrador Nacional, la señora Procuradora y el mismo presidente de la República en conjunto. En la cumbre de gobernadores se analizó la situación que está ocurriendo en diferentes departamentos del país con un mensaje contundente por parte del señor Presidente, que busca precisamente que como colombianos unamos las fuerzas para combatir la criminalidad, para combatir esos factores que están desestabilizando al país con un mensaje también claro por parte de los gobernadores, que se respalda la iniciativa de paz del Gobierno sobre la base del respeto a los derechos de todos los colombianos y en búsqueda realmente de una paz y una convivencia entre todos.

¿Ustedes creen que por este decreto, la fuerza pública estuvo paralizada?

Nosotros hemos enviado también un mensaje de respaldo a nuestra Fuerza Pública, a nuestro Ejército Nacional, a nuestra Policía Nacional. Debemos rodearla para que puedan cumplir con su mandato constitucional de defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos en el marco de la Constitución y por eso estamos respaldando también toda la decisión del Gobierno Nacional de alcanzar la paz y de que utilice los mecanismos que la Constitución le brinda para poder garantizar la tranquilidad y la paz en todo el territorio. Esto es un mensaje que consideramos ha sido muy importante y que ha tenido realmente una posibilidad de que el país ponga sobre la agenda pública la situación de seguridad y de orden público que están viviendo regiones como Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Arauca, Meta, Santander. En fin, gran parte del territorio nacional hoy vive una situación muy difícil y consideramos que debemos rodear al gobierno y debemos, como sociedad, utilizar los mecanismos que sean necesarios para alcanzar, la paz la tranquilidad y la convivencia entre todos. pues a Silvano Serrano gobernador de Norte de Santander.

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta

Libertad y orden, ¿qué significa y qué mensaje querían enviar?

El mensaje es sencillo y habla por sí sólo. Es el anhelo que tenemos los colombianos hoy: la libertad y el orden. Eso no le puede molestar a nadie, pero también es un respaldo al Gobierno en sus políticas de paz. Buscar la paz no significa que sea a cualquier precio, también debe ser un mensaje contundente a los grupos que están generando todo este caos y desorden en Colombia que no se les va a acolitar y que los colombianos por alcanzar, la paz no estamos dispuestos a pagar un precio que no podamos alcanzar.

¿Cuál fue el primer gobernador al que se le ocurre esta iniciativa?

Este fue un tema que tocamos en la cumbre en la ciudad de Armenia. Fue un tema que en una exposición que hace el señor Registrador Nacional, hablándonos de lo que significa la democracia en Colombia, y nos gustó mucho la expresión de Libertad y Orden. El primero que lo hizo fue Aníbal Gaviria y luego el gobernador del Quindío y luego yo le solicité a los gobernadores de Colombia, amablemente a través de un chat que tenemos, que sería muy bueno que lo hiciéramos todos y afortunadamente esa iniciativa de Aníbal y de Roberto generó mucha empatía. Fueron creo que 27 gobernadores los que publicamos esta imagen.