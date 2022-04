“Imaginé que mi pierna se había despedazado”: víctima de atentado en CAI de Ciudad Bolívar

María Gladys Cucaita es una de las personas heridas que dejó el atentado en el CAI Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, Bogotá, en el que lamentablemente fallecieron dos menores de edad.

Noticias RCN habló con la mujer, quien manifestó su dolor y preocupación ante su situación médica, pues los médicos no han podido extraer las esquirlas de vidrio que impactaron en su cuerpo.

De hecho, en uno de los videos de seguridad del sector se puede ver el momento exacto en el que un grupo de médicos trasladan a doña Gladys al hospital de Meissen, lugar en donde fue atendida de emergencia.

“Escuché una explosión y ahí no supe más, yo creo que me levantó porque yo caí hacia el lado, como a unos tres metros, imaginé que mi pierna se me había despedazado porque yo sentía como si me hubieran desgarrado por dentro todo", dijo la mujer.

El pedido de María Gladys a las autoridades

En las radiografías que se le tomaron a Gladys se puede evidenciar que la mujer tiene dos esquirlas en su pierna derecha. Ella asegura que está perdiendo sensibilidad, razón por la cual, les pide a las autoridades que no la dejen sola ya que necesita atención médica especializada.

“Tengo unos vidrios en el muslo, en el glúteo y en la pierna… Cualquier ruido, cualquier cosa quedé con mucho miedo”, finalizó.