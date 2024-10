¿Están en riesgo los Juegos Nacionales Juveniles? Rifirrafe entre gobernadores y Ministerio del Deporte

Los Juegos Nacionales Juveniles, que están programados para el 9 de noviembre del 2024, están en riesgo de no realizarse. La razón es que 16 gobernadores del país pidieron que se aplacen porque el Gobierno les incumplió en la entrega de recursos y no tienen el presupuesto para asumir los gastos.

En medio de ese panorama, hay una reunión pactada para el miércoles 23 de octubre con el Gobierno Nacional para tratar de encontrar una solución para que los Juegos Nacionales Juveniles se realicen sin problemas.

Esta fue la petición que realizó la Federación Nacional de Departamentos sobre los Juegos Nacionales Juveniles

A través de un comunicado emitido el 22 de octubre, la Federación Nacional de Departamentos indicó que consideran que es pertinente aplazar los Juegos Nacionales Juveniles Eje Cafetero 2024. Pues, les indicaron que tendrían que asumir el 60% de los costos de alimentación y alojamiento, además del 100% de los refrigerios, las pólizas y la presentación de las delegaciones.

Sin embargo, enfatizaron que como ese gasto no estaba previsto desde un principio, no tienen cómo cubrirlo. “Los Gobiernos departamentales no cuentan con los recursos necesarios y, si así fuese, tampoco se tiene el tiempo suficiente para adelantar la contratación de estos servicios”, aseguró la Federación Nacional de Departamentos.

Adicionalmente, Carlos Amaya, el presidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos, manifestó que el panorama ideal para que no se cancelen los Juegos Nacionales Juveniles es que el Ministerio del Deporte pueda financiar al total de las delegaciones.

Pero, en medio de esa petición de los 16 gobernadores, la gran preocupación es que se pierdan todos los recursos que se han invertido para la preparación de los Juegos Nacionales Juveniles y de las correspondientes delegaciones. En consecuencia, la ministra se reunirá con la Federación Nacional de Departamentos para analizar alternativas de financiación.

Esto ha dicho la ministra del Deporte tras la petición de suspender los Juegos Nacionales Juveniles

“En el Palacio, con el presidente, han tratado que los Juegos Nacionales fueran suspendidos o aplazados por un montón de cosas que ellos ponen sobre la mesa y que no son reales”, indicó Luz Cristina López, la ministra del Deporte, el pasado 16 de octubre.

“Incluso, muchos de los argumentos que los gobernadores ponen para no querer hacer los juegos Nacionales son absolutamente ajenos”, agregó.

Tras esas declaraciones, Víctor Manuel Salcedo, el representante del Partido de la U, afirmó que el Ministerio del Deporte solo ha ejecutado el 18% del presupuesto y que con esta decisión estaría poniendo en riesgo los Juegos Nacionales Juveniles.