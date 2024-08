74 exmilitares reconocerán responsabilidad por ‘falsos positivos’ ante 140 víctimas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que durante el 8, 9 y 10 de agosto, 74 exmiembros de la fuerza pública reconocerán su responsabilidad por ‘falsos positivos’ en Neiva, Huila.

200 asesinatos entre 2005 y 2008

Los comparecientes de la fuerza pública están vinculados al Subcaso Huila del Caso 03, el cual investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado.

Durante tres días, los exfuncionarios reconocerán su participación en esos crímenes. 28 de los 74 citados son máximos responsables imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad que ya aceptaron su responsabilidad por escrito.

Entre los máximos responsables están los tenientes coroneles en retiro Carlos Yair Salamanca Robles, Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García. Los tres fueron excomandantes del Batallón de Infantería N.26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG). A su vez, serán escuchados los comparecientes de la fuerza pública que transitan por la ruta no sancionatoria.

La Sala de Reconocimiento indica que los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad participaron en la comisión de 200 asesinatos en 108 hechos que datan del 2005 al 2008. En ese periodo, también hubo 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio.

Tres excomandantes hacen parte de los comparecientes

Según explicó la JEP, estos crímenes son atribuidos a integrantes del Batallón de Infantería No. 26 'Cacique Pigoanza' (BIPIG), del Batallón de Infantería No. 27 'Magdalena' (BIMAG), de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y de la Novena Brigada.

En las audiencias participarán más de 140 víctimas acreditadas ante la JEP, es decir, han estado involucradas tanto en el proceso judicial como en el restaurativo implementado.

“Durante sus intervenciones, los comparecientes de la fuerza pública se referirán públicamente a los hechos y conductas imputadas por la magistratura de la JEP, su rol en la comisión de estos crímenes y los daños causados a las víctimas, las comunidades y el territorio”, enfatizó la Jurisdicción sobre los hechos que asumirán los exfuncionarios.