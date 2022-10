Se acerca la eliminación de la libreta militar como requisito para ser contratado

En la Comisión Segunda de la Cámara se aprobó por unanimidad, en el primer debate, el proyecto de ley que impide a las empresas y al sector público exigir la libreta militar para ingresar al campo laboral.

En Colombia los jóvenes que no hayan prestado servicio militar o que, en su defecto, no tengan la libreta militar no son opcionados a una contratación laboral. Por esta razón, se radicó en el Congreso de la República esta iniciativa que busca la eliminación de este requisito y que va dirigida a todos los jóvenes del país, sin importar su estrato social.

Así se debatió la eliminación de la libreta militar

Este proyecto estaría respaldado por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda, y busca priorizar el campo laboral de los jóvenes colombianos.

De acuerdo con Carolina Giraldo, representante a la Cámara por el Partido Verde, “la libreta militar se ha convertido en una barrera de acceso al empleo, lo que queremos es que desaparezca esa barrera, cualquier joven de cualquier estrato, va a estar posibilitado de sacar la libreta militar hasta en 36 meses”.

Esta propuesta plantea que aunque la cuota de compensación militar, las sanciones e infracciones seguirán siendo obligatorias, podrán realizarse a través de descuentos de nómina, libranzas o cualquier otra modalidad de pago que reglamente el Gobierno Nacional con la debida autorización del trabajador.

Por otro lado, también hubo discusiones sobre las implicaciones económicas que traería consigo esta iniciativa:

“Me preocupa una situación que hoy está viviendo el Ministerio de Defensa, donde hemos encontrado que hay una reducción de $800 mil millones para la vigencia del año 2023 y de acuerdo a un informe presentado por el mismo Ministerio de Defensa se establece que en la vigencia del año 2020 hubo una reducción del 90% del recaudo", aseguró el representante de Cambio Radical, Gersel Pérez.

Esta iniciativa pasará a discusión en segundo debate para definir si se convierte o no en una nueva ley.

¿Eliminarán el servicio militar obligatorio?

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que a través del Congreso de la República en una iniciativa legislativa, pretende eliminar el servicio militar obligatorio en el país. Este es una exigencia para los hombres que cumplen 18 años en Colombia,

El funcionario indicó que esta sería una medida que se aplicará de manera gradual, esto para no afectar incorporación de miembros a las Fuerzas Militares.

“Debemos tender hacia la profesionalización absoluta de nuestras Fuerzas Militares, pero entiendo que en todo caso existe, en primer lugar, una gran dificultad presupuestal como para pensar en una transformación súbita. El Gobierno está proponiendo la gradualidad en la eliminación del servicio militar”, sostuvo el ministro Velásquez.

El gobierno de Petro pretende transformar el servicio militar obligatorio en uno que sea social y ambiental para los jóvenes. Para lograr esto, el Ejecutivo requiere modificar la Constitución en un proceso que en el Congreso requiere de ocho debates.