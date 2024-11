A San Vicente de Chucurí no ha llegado ninguna ayuda por emergencia invernal: Alcalde

Las lluvias en el país han generado afectaciones, una de las zonas más golpeadas es San Vicente de Chucurí, en Santander, esto sucede al tiempo que en el municipio crece la polémica por las ayudas de la UNGRD, pues el alcalde Oscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez asegura que allí no han llegado los elementos necesarios para atender la emergencia.

El alcalde Sanmiguel Rodríguez asegura que en el municipio hay 13 acueductos rurales destruidos, tenemos desde hace nueve días totalmente sin agua la cabecera municipal, que abastece a 22.000 habitantes.

Para hablar de la situación el alcalde Oscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez estuvo en Noticias RCN.

¿Qué es lo que ha pasado con las ayudas para los damnificados allí en San Vicente de Chucurí?

Ya completamos hoy 11 días y el señor director ha querido hacernos ver que esto es un sistema y que las ayudas que llegan tanto al departamento, como las que hacemos nosotros en el municipio son las mismas y eso no es así.

Yo sé que es un sistema, pero aquí colapsó el primer día en que sucedió esta tragedia y por eso he sido reiterativo en que requerimos las ayudas ya, no esperar lo que nos ha tocado esperar con una orden de Procuraduría que está firmada desde el año pasado en diciembre y que a la fecha no ha llegado ninguna carretilla, ni maquinaria amarilla, ni nada.

El señor director dice que yo tengo un interés por esa orden de Procuraduría, qué interés puedo tener. Yo lo que necesito es que ellos contraten a las personas que quieran, allá finalmente son los ordenadores del gasto, no lo soy yo.

No tengo ningún interés. El único interés es que a mi municipio se le atienda ya. Tengo 17 veredas incomunicadas; se averiaron 13 acueductos, incluyendo el de la cabecera municipal; se me cayeron seis puentes; no hemos podido completar el censo porque no hemos podido llegar porque en muchas partes no hay luz o no hay señal de internet.

Entonces esto es un S.O.S que le hago al Gobierno Nacional, para que ya no le demos más vuelta al asunto y no me quiero encasillar en temas políticos, a mí casi que me está cuestionando el hecho de no haber votado por el presidente Petro.

Ya estamos llegando a unos niveles de irrespeto, necesitamos que lo que él ha dicho que contrató llegue aquí hoy a San Vicente.

¿Usted ha podido volver a conversar con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que lleguen las ayudas después de la controversia?

Yo no estoy peleando con nadie, nosotros hablamos así en Santander, con carácter.

Yo le he dicho al doctor que así como el Gobierno dialoga con grupos al margen de la ley, debería sentarse a dialogar con el alcalde de un municipio de sexta categoría que es la capital cacaotera de Colombia. Estamos esperando que él nos oriente y nos diga cuándo y cómo y ver nosotros de qué manera podemos articular.

El gobernador de Santander ha sido muy amable y generoso, nos ha atendido igual que el director departamental, pero yo no sé qué le pasó al doctor Carrillo que del domingo que yo hice un reclamo normal del desespero que tengo porque no sé qué más hacer, agarró que todos los días por los medios nacionales, radio y televisión me señala me cuestiona, me dice que me falta templanza, que lo que quiero es salir por televisión, pero yo no ando en ese afán y menos un afán político porque a mí ya me eligieron por cuatro años.

Yo lo que le estoy pidiendo al doctor Carrillo es que venga. Realmente hoy lo que estamos es padeciendo que los campesinos no tienen cómo sacar sus productos en plena cosecha de cacao, café y aguacate y además no tienen cómo ingresar comida.

¿Cuántas familias están afectadas o damnificadas por la lluvia?

Hay 17 veredas incomunicadas y por eso no hemos podido hacer el balance completo. A la fecha tenemos un informe parcial de 600 familias damnificadas, pero afectadas estamos hablando de 15.000 porque es que en 13 acueductos hoy no hay agua, la única agua que se está recogiendo es la misma lluvia, porque llueve todos los días.

Aquí hace apenas dos días pudimos restablecer el servicio en la cabecera municipal donde el acueducto abastece a 22.000 habitantes. Realmente es una situación que se desbordó desde el primer día y por eso le he dicho al doctor Carrillo que la situación es grave desde el domingo 10 y hoy estamos a 21.