Cali y el Valle se unen en 'El Gran Abrazo' tras el terremoto

Con la participación de expertos en duelo y grandes artistas, esta iniciativa busca demostrar que la ciudad no está sola en su proceso de recuperación.

¿Qué es 'El Gran Abrazo por Cali y el Valle' y cuál es su propósito?

Tras la emergencia que sacudió al suroccidente colombiano, la iniciativa 'El Gran Abrazo por Cali y el Valle' busca ir más allá de la reconstrucción material para enfocarse en ayudar a reconstruir lo que no se ve: las grietas del alma. El próximo 10 de octubre, la ciudad vivirá una gran jornada de solidaridad destinada a apoyar a las familias que resultaron afectadas por el terremoto.

Este encuentro presencial y virtual está diseñado para ofrecer herramientas que permitan afrontar el duelo colectivo y avanzar en la recuperación emocional de la comunidad. Los organizadores de la jornada señalan que la sanación no es un proceso que deba vivirse en soledad, por lo que han transformado el dolor en un propósito colectivo bajo la premisa de acompañarse mutuamente.

Artistas, expertos y celebridades unidos por la salud mental

El evento reunirá a un destacado grupo de profesionales, artistas y figuras públicas que aportarán su talento y conocimiento de forma completamente gratuita. Para guiar a los asistentes en su proceso de sanación, el encuentro contará con la participación de expertos como Santiago Rojas, Gonzalo Gallo, Manuela Molina, Héctor Tobo, Rodrigo Zamorano y Miguel Aguado.

El entretenimiento y la esperanza también tendrán un lugar central en la jornada. Los asistentes podrán disfrutar de las siguientes presentaciones y acompañamientos:

Música en vivo: Grupo Niche, Fanny Lu, SIAM, Dave Bolaño, Cinthia Montaño, La Tunda y DJ Prilla.

Grupo Niche, Fanny Lu, SIAM, Dave Bolaño, Cinthia Montaño, La Tunda y DJ Prilla. Humor y baile: El comediante Mono Sánchez y los reconocidos bailarines de Swing Latino.

El comediante Mono Sánchez y los reconocidos bailarines de Swing Latino. Personalidades invitadas: Cathy Beckerman, Tatiana Franco, Ana María Navarrete, Óscar Córdoba, Valentina Lizcano, El Mindo, Juliana Shek, Carolina Cruz, Camilo Zamora, Carlos Gálvez, Gigi Rodriguez y las gemelas Salamanca.

Espacios de homenaje, escucha y reactivación económica

Durante la jornada, los asistentes encontrarán zonas dedicadas específicamente a la escucha, orientación y acompañamiento emocional, guiadas por profesionales en salud mental. Además, se ha destinado un espacio especial para rendir homenaje a la memoria de las personas que perdieron la vida a causa del terremoto.

El evento también impulsará la reactivación económica local mediante una muestra comercial. Emprendedores que se vieron afectados por el desastre natural, y que fueron previamente identificados por la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali, tendrán la oportunidad de exhibir sus productos y visibilizar sus canales de venta.

Precio de boletería, accesos y cómo realizar donaciones

La organización ha estructurado tres formas de participación para garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan:

Asistencia gratuita para víctimas: El equipo organizador invitará directamente a 500 personas afectadas por el sismo, quienes ingresarán sin costo y recibirán acompañamiento emocional.

El equipo organizador invitará directamente a 500 personas afectadas por el sismo, quienes ingresarán sin costo y recibirán acompañamiento emocional. Boletería para público general: Las personas interesadas en asistir podrán comprar su entrada por $50.000 a través de la plataforma QRBoletos.com, disponible desde la próxima semana hasta agotar existencias.

Las personas interesadas en asistir podrán comprar su entrada por $50.000 a través de la plataforma QRBoletos.com, disponible desde la próxima semana hasta agotar existencias. Donaciones nacionales e internacionales: Quienes no asistan pero deseen aportar, pueden hacerlo mediante la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) o la Fundación Techo Colombia. Los enlaces oficiales están disponibles en la cuenta de Instagram @elgranabrazocol.