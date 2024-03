Absolvieron a Alberto Salcedo Ramos de los delitos de abuso sexual

Un tribunal de Bogotá emitió un fallo absolutorio a favor del cronista Alberto Salcedo Ramos quien había sido procesado por acto sexual violento tras ser acusado por Angie Castellanos y Alejandra Omaña, la escritora, activista y exactriz para adultos más conocida con el nombre de Amaranta Hank.

El juez 20 penal del circuito aseguró que en primera instancia no fueron sólidas las pruebas demostradas en la etapa de juicio e incluso mencionó que la actriz de cine para adultos había mentido durante el proceso.

Además, la defensa del cronista barranquillero, en cabeza del abogado Fabio Humar, aseguró dentro del proceso que los encuentros como fueron denunciados por Omaña nunca habrían ocurrido.

Como parte de las pruebas a favor de Ramos, la defensa mostró chats del periodista en los que quedaba demostrado que el delito de acto sexual violento por el que era acusado no habían sucedido.

De momento, ni el periodista ni la activista se han pronunciado respecto a este fallo y tampoco se conoce el documento del juzgado con la decisión en firme.

Vale la pena aclarar que este nuevo fallo es de primera instancia por eso, puede ser apelada por cualquiera de las partes ante el Tribunal Superior de Bogotá que sería el encargado de confirmar o no la absolución de Alberto Salcedo Ramos.

En el día de hoy, el juzgado 20 penal del circuito emitió sentido del fallo absolutorio en favor de @SalcedoRamos. — Fabio Humar (@HumarFabio) March 21, 2024

La denuncia de Amaranta Hank y Angie Castellanos contra Alberto Salcedo Ramos

Angie Castellanos dijo que cuando ella era estudiante de Salcedo en 2011, él la habría invitado a tomar un café, pero como la tienda estaba cerrada la invitó a su apartamento. La denunciante dijo que en el ascensor habría intentado besarla y en la vivienda, supuestamente, la había presionado para tener relaciones sexuales.

En cuanto a la denuncia de Alejandra Omaña, la escritora dijo que los hechos habían ocurrido en 2013 cuando siendo alumna del cronista este la habría besado y tocado a la fuerza.

“Lástima que las mujeres que fueron violadas por Alberto Salcedo Ramos tuvieron miedo de denunciarlo ante la Fiscalía. Recuerden que fueron 34 casos de abuso los que recogimos en contra de ese nefasto", publicó Omaña en su cuenta de X en noviembre de 2023.

La denuncia de la escritora tomó fuerza cuando en un video publicado hace 3 años por Las Igualadas, videocolumna producida por El Espectador, que presentaron siete testimonios de abuso sexual contra Ramos. Cinco de las denuncias fueron presentadas de manera anónima en el video.

Según el video de Las Igualadas, que usa audios enviados por Angie Castellanos y Alejandra Omaña, esta última era estudiante universitaria de segundo semestre de Comunicación social y Periodismo y trabajaba como asistente de una editorial; en su labor incluía acompañar a los autores en su firma de libros, allí habría conocido a Ramos.

Omaña asegura que un día fue a tomar cerveza con el escritor y, cuando esperaban un taxi para volver a su casa, él la besó a la fuerza. Una vez en el vehículo, Ramos convenció a Omaña que lo acompañara a su vivienda y ella, a pesar de su resistencia inicial, habría accedido por temor a que él se quejara en la editorial y perder la oportunidad de aprender de un escritor de talla internacional.

Una vez en la vivienda de Ramos, Omaña aseguró que él la habría obligado a tocarlo sexualmente en dos ocasiones.

Por otro lado, la también periodista Angie Castellanos dijo a Las Igualadas que ella estaba cursando séptimo semestre de Comunicación social y Periodismo cuando sucedieron los hechos. Castellanos asegura que, después de unos mensajes de tono cordial entre ambos, el escritor la invitó a tomar café, pero le dijo que como el local al que quería llevarla estaba cerrado, le proponía ir a su casa.

Castellanos dice que aceptó y, una vez dentro del ascensor, él se abalanzó sobre ella y la besó a la fuerza, la mujer dice que ella quedó confundida porque Ramos habría ignorado lo ocurrido y la invitó a ver un partido de fútbol con ella en la casa. Allí, aseguró la mujer, él la besó y la tocó contra su voluntad y a pesar de las constantes negativas de Castellanos.

Las demás denuncias puestas en el video son similares en que los denunciantes eran estudiantes de Comunicación social y Periodismo, intercambiaban mensajes con Ramos por redes sociales, el escritor los invitaba a tomar algo y luego ocurría el presunto abuso.

Lo que dijo Alberto Salcedo Ramos frente a las acusaciones de abuso sexual

Castellanos y Omaña radicaron las denuncias contra el cronista y la Fiscalía General de la Nación formuló un escrito de acusación.

Al respecto, Ramos se pronunció en redes sociales y dijo que era inocente. “He sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos. Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad”.

He sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos.Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad — Alberto Salcedo R (@SalcedoRamos) February 23, 2021

Asimismo, en 2020 Ramos escribió un amplio comunicado de prensa insistiendo en su inocencia y dijo que las relaciones que había entregado las pruebas de su inocencia para demostrar que "con Omaña y Castellanos tuve relaciones de adultos, y que nunca existió un vínculo de subordinación o una posición de poder que representara una amenaza para ellas".

En el comunicado, además, expuso lo que para él fue una investigación sesgada.