“Es una derrota nuestra como sociedad”: alcalde Galán sobre el caso de Celeste, la niña asesinada en Bogotá

El caso de Celeste, una niña de tres años que llegó sin signos vitales este viernes al Hospital de Kannedy, Bogotá, ha conmovido a los colombianos. Según informes de las autoridades, la niña habría sido abusada y asesinada por su padrastro, quien, además, tenía pornografía infantil en su celular.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, condenó lo ocurrido con la niña y catalogó el hecho como una “derrota” de la sociedad.

“El caso de Celeste es una derrota nuestra como sociedad. Familias, comunidad y Estado somos corresponsables de la protección de niños, niñas y adolescentes”, escribió el mandatario distrital en su cuenta de X.

A su vez, dijo que es fundamental redoblar los esfuerzos tanto del Gobierno Nacional, como de los estatales, para atacar de raíz los factores de riesgo de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.

No podemos conformarnos con las acciones que venimos haciendo, tenemos que redoblar esfuerzos para atacar los factores de riesgo del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. No vamos a descansar mientras sigan ocurriendo casos como este en Bogotá

La captura del padrastro de Celeste

En las últimas horas, la Policía Nacional confirmó la captura del padrastro de Celeste, quien habría tomado su vida después de agredirla sexualmente.

Sin embargo, el asesinato de la niña de tres años no es el motivo por el que fue capturado, sino porque al momento de un cateo, las autoridades encontraron videos de pornografía infantil en el celular de este sujeto; por el momento se desconoce si se trata de Celeste quien aparece en estos clips.

“La patrulla de la localidad de Kennedy al momento de realizar el registro y posterior solicitud del celular para verificar el IMEI, el padrastro presenta su celular, sin percatarse de que se tenía un video, al parecer, de contenido sexual con una menor de edad por lo que el cuadrante lo deja a disposición de la autoridad competente por los delitos de pornografía infantil”, dijo la Policía Nacional.

El padre de la niña abusada en Keneddy pide justicia

En una entrevista con Noticias RCN el padre biológico de Celeste, Jhon Ramírez, lamentó la muerte de su hija. Dijo que no vivía hace más de dos años con la niña.

Me raparon mi alma y mi corazón, era un angelito hermoso

Ramírez aseguró que estaba en Girardot cuando se enteró de la muerte de Celeste. “Me llamaron y me tocó venirme. Me dijeron que me habían matado a la niña y me la habían violado (...) se me fue el alma”.

Lo único que pide es justicia, que el responsable pague por lo que hizo. “No puedo hacer nada más porque no podemos tomarla por propia mano”.

Finalmente pidió perdón a su pequeña hija por no protegerla. “Que la amo y me perdón por todos los errores que cometí, por no ponerle cuidado. La llevo en mi sangre y mi corazón, se me fue mi hija”.