Alexander Vega niega su responsabilidad en el escándalo por los audios de Óscar Iván Zuluaga

En medio de la controversia por los audios filtrados por la revista Semana del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, el registrador Nacional, Alexander Vega, emitió un comunicado afirmando que no tiene responsabilidad alguna en este caso.

No deje de leer: ¿Quiénes son los actuales funcionarios públicos relacionados con el caso de Óscar Iván Zuluaga y Odebrecht?

El funcionario reiteró que "no existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación", argumentando que no fue ponente de ninguna de las dos investigaciones de las campañas presidenciales 2014.

También señaló que él no era presidente del Consejo Nacional Electoral cuando en la sala plena se tomaron las decisiones con respecto a este caso.

"Mis actuaciones como magistrado siempre estuvieron bajo el marco de la Ley, atendiendo las pruebas de cada expediente y con respeto por la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros, como también de las decisiones colegiadas del Consejo Nacional Electoral", concluyó el comunicado.

Caso de Óscar Iván Zuluaga

La revista Semana reveló, el pasado sábado 1 de julio, unos explosivos audios en los que se demostraría que el excandidato presidencial tenía conocimiento de que a su campaña del año 2014 ingresaron dineros de la constructora Odebrecht, la cual tiene un sinfín de acusaciones por corrupción y desviación de fondos.

Siga leyendo: Denuncian que el registrador Alexander Vega habría cometido fraude en certificaciones de experiencia laboral

El exdirector de Invías, Daniel García Aristizabaleta, quien había apoyado a Zuluaga en durante su candidatura, fue quien reveló los controversiales clips, actuando como testigo del caso y colaborar con la Fiscalía General de la Nación.

En los audios, el excandidato habla sobre la presunta confesión que le hizo a un sacerdote, afirmando que tenía conocimiento de los dineros ilícitos que se habían destinado a su campaña y le sugirió a García confesarse también.

“Yo fui y le pregunté al padre qué debía hacer y le conté la verdad de las cosas. Le dije que yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico. Y el padre me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: 'Uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia'. Incluso, me dijo: 'Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse", se escucha en el clip.

Otro de los clips reveló que Zuluaga tenía un "secreto de sangre" que solo conocían su hijo, David Zuluaga; Daniel García y él. Por esta razón, le pidió a su aliado que hablara con el sacerdote.

"Yo le dije, padre, aquí hay un secreto que hemos tenido con Daniel y con mi hijo. Un secreto de sangre que hemos compartido, y él me dijo: ‘No, no, no’. Por eso es por lo que quería que fuéramos a hablar con él", afirmó.

La investigación e imputación

Debido al poderoso escándalo de corrupción de Odebrecht, el cual salpica a varios mandatarios latinoamericanos, la Fiscalía General de la Nación había anunciado la imputación de cargos contra Zuluaga y su hijo 15 días antes de que se conocieran los explosivos audios.

Otro hecho contundente que enlodaría al excandidato es la destrucción de pruebas, puesto que en uno de los clips hace referencia a eliminar conversaciones y demás documentos que evidenciarían el ingreso de 1'610.000 dólares de la constructora brasileña, capital que se habría entregado al publicista José Eduardo Cavalcanti.

Por otra parte, también habla de tres reuniones que tuvo con Eleuberto Antonio Martorelli, presidente de Odebrecht en Colombia y manifestó que sentía miedo de que el directivo decidiera hablar.

En los audios también se habla de al menos tres reuniones de Zuluaga con Eleuberto Antonio Martorelli, presidente de Odebrecht en Colombia, y el temor del entonces candidato de que el directivo brasileño hablara.

Así las cosas, la Fiscalía habría ordenado asignar una fecha para la acusación de la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez, el excandidato y su hijo, David Zuluaga Martínez.

Noticia en desarrollo...