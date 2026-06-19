¿Cómo ocurrieron las masacres de El Aro y La Granja por las que investigan a Álvaro Uribe?

En las últimas horas, la Fiscalía abrió investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por la presunta conformación de grupos paramilitares en Antioquia.

RELACIONADO Fiscalía abre investigación contra Álvaro Uribe por presunta conformación de grupos paramilitares

Al exjefe de Estado lo señalan de supuestamente haber participado en la creación de grupos paramilitares en San Roque y presuntamente estar relacionado con dos masacres ocurridas en el departamento, concretamente en El Aro y La Granja, Ituango.

Masacres ocurrieron cuando Uribe era gobernador

La masacre de El Aro se dio el 22 de octubre de 1997 y fue perpetrada por el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el cual centró su accionar criminal en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba y el nordeste de Antioquia.

Con base en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la incursión paramilitar llevó a que los hombres armados torturaran y asesinaran a los habilitantes. También fueron responsables del robo de 800 a 1.200 cabezas de ganado y la destrucción de las viviendas.

Los datos de la Unidad de Víctimas revelan que 17 campesinos fueron asesinados en este hecho. En 2008, el excomandante de las AUC, Salvatore Mancuso, aseguró que supuestamente un helicóptero de la Gobernación de Antioquia habría participado en el crimen.

¿Quién fue Jesús María Valle?

Por otro lado, la masacre de La Granja se presentó el 11 de junio de 1996. Los paramilitares de Córdoba y Urabá asesinaron a cinco personas. Junto a lo ocurrido en El Aro, los números oficiales apuntan que hubo más de 700 víctimas de desplazamiento.

RELACIONADO Procuraduría y Defensoría alertan por desbordamiento de minería ilegal en el Páramo de Santurbán

Las AUC aseguraron que las víctimas presuntamente tenían nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero sin indicio o pruebas. La Corte Suprema declaró ambas masacres como crímenes de lesa humanidad.

Uribe, quien cuando se dieron los dos hechos ejercía como gobernador de Antioquia, también está siendo investigado por su presunta participación en el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo.

Este crimen se presentó el 27 de febrero de 1998. Fue líder social y presidente del Comité Permanente por los Derechos Humanos en el departamento. Denunció en varias oportunidades las masacres.

Además, fue una de las voces que más criticó la presencia y fortalecimiento del paramilitarismo, así como la complicidad de las fuerzas militares con los crímenes.