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Procuraduría y Defensoría alertan por desbordamiento de minería ilegal en el Páramo de Santurbán

Ambas entidades solicitaron a la Fiscalía abrir una investigación para determinar responsabilidades por los retrasos del Ministerio de Ambiente.

Protestas en Santander por delimitación del páramo de Santurbán
Foto: Parques Nacionales.

Noticias RCN

junio 11 de 2026
10:03 a. m.
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La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo advirtieron que la minería ilegal se ha desbordado en el Páramo de Santurbán, mientras persisten los retrasos en el proceso de delimitación ordenado por la Corte Constitucional hace más de ocho años.

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Las entidades del Ministerio Público señalaron que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) no ha cumplido con los cronogramas establecidos, lo que ha agravado la crisis ambiental y social en la zona.

Retrasos en siete regiones de Santander

Según el Vigésimo Quinto Informe de Cumplimiento, el Ministerio Público evidenció que el MADS acumula retrasos en la delimitación del páramo en siete regiones de Santander, pese a que la Corte había fijado un plazo de un año para expedir el acto administrativo definitivo.

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La falta de avances ha generado un vacío institucional que, de acuerdo con los organismos de control, ha facilitado el incremento de la extracción ilícita de minerales, la informalidad y el deterioro del tejido social en las comunidades asentadas en el ecosistema.

Solicitud de investigación a la Fiscalía

Ante el incumplimiento reiterado, la Procuraduría y la Defensoría solicitaron a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación para determinar responsabilidades por los retrasos del Ministerio de Ambiente en el último año.

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Las entidades advirtieron que la falta de control y seguimiento ha permitido que la minería ilegal desate un problema mayor en la protección del Páramo de Santurbán, considerado un área de especial protección ambiental según la Ley 99 de 1993.

El Ministerio Público insistió en que las órdenes de la Corte Constitucional son de cumplimiento obligatorio y deben ejecutarse de manera integral, oportuna y eficaz para garantizar la conservación de uno de los ecosistemas más frágiles y estratégicos del país.

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