Los explosivos audios de Óscar Iván Zuluaga sobre ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña

Este sábado 1 de julio, la Revista Semana reveló los escandalosos audios en los que el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga confesó tener conocimiento de que, a su campaña, en 2014, ingresaron dineros provenientes de Odebrecht.

Los audios, en poder del medio mencionado anteriormente y de las autoridades, fueron entregados por Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías y quien además ahora dejó de ser apoyo de Zuluaga y decidió ser testigo en el caso para colaborar con la Fiscalía General de La Nación.

Una parte importante de las entregas expone el momento en el que Zuluaga le cuenta a García que toda la verdad se la confesó a un sacerdote.

“Yo fui y le pregunté al padre qué debía hacer y le conté la verdad de las cosas. Le dije que yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer, desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico. Y el padre me dijo algo sabio, y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo: uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia. Incluso me dijo: Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse”.

Adicional a esto, Zuluaga explica que el padre Arturo es un sacerdote muy especial y que lo conoció porque fue quien formó a su esposa en el movimiento religioso Emaús.