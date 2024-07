Cambios en el gabinete de Petro: ¿Cuál es la estrategia del Gobierno?

El gabinete del presidente Gustavo Petro sigue movido. Los últimos días han estado marcados por el remezón ministerial.

Los ministros que salieron del Gobierno

La primera salida fue la de Luis Fernando Velasco como ministro del Interior. Su reemplazo aún no se conoce. En los días posteriores, el mandatario dio a conocer las salidas de Néstor Osuna (ministro de Justicia), Jhenifer Mojica (ministra de Agricultura) y William Camargo (ministro de Transporte).

A diferencia de Velasco, Petro sí anunció los reemplazos: Ángela María Buitrago (ministra de Justicia), Martha Carvajalino (ministra de Agricultura) y María Constanza García (ministra de Transporte).

Lo particular del remezón es que ha sido discreto. El presidente solamente ha dado los anuncios a través de cortos mensajes en su cuenta de X. En La Mesa Ancha discutimos esta situación.

¿Por qué ha sido discreto este remezón?

Jorge Iván Cuervo:

“Prefirió dosificar el nombramiento para bajarle el impacto. El caso de la ministra Ángela María Buitrago es el único golpe de opinión. La viceministra de Transporte llega a ocupar un cargo que ya conoce, entonces ahí no hay un gran golpe. La discusión es si representa al partido Conservador. No ha sido un remezón con grandes cambios políticos”.

“En estos dos años, el presidente ha tenido 37 ministros. El promedio de permanencia es de un año y ocho meses. Eso no es bueno. No basta con tener nuevos ministros, se necesita una línea de trabajo mucho más clara. Menos retórica y más acciones. No basta con cambiar ministros, se necesita un cambio en la línea de orientación del presidente”.

Julio César Iglesias:

“Vienen dos personas que eran viceministros a reemplazar a los titulares de la cartera. Eso nos indica que la orientación filosófica en estas áreas (Transporte y Agricultura), no cambia”.

“La visión es refrescar. Seguramente hay personas desgastadas. La sensación generalizada es que es un Gobierno cojo en deficiencia y ejecución. El Ministerio de Transporte es poco ambicioso. Por ejemplo, un tema de ferrocarriles que se va a quedar en papeles. Eso no va a cambiar la infraestructura nacional en cuatro meses”.

Jorge Iván Cuervo:

“La nueva ministra de Justicia fue ternada para fiscal. Ayer en una declaración se siente que le hará contrapeso a la fiscal Luz Adriana Camargo. La fiscal había hablado del principio de oportunidad, de extenderlo mucho más, incluso para los casos de violencia intrafamiliar. La ministra dijo que eso toca mirarlo con cuidado porque eso podría generar impunidad. Ahí va a haber una tensión interesante entre las posturas de la fiscal y la ministra”.