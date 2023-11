Recusación contra Andrés Calle, presidente de la Cámara, será tramitada por la Comisión de Ética

En medio del tenso ambiente en el Congreso de la República, donde los partidos de oposición pedían abandonar la plenaria de la reforma a la salud tras denunciar falta de garantías en el proceso de recusación contra el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, finalmente se suspendió la votación.

Minutos después, la mesa directiva de la Cámara decidó que la recusación presentada contra Calle deberá ser tramitada por la Comisión de Ética.

En este sentido, dicha comisión es quien deberá resolver la situación de Andrés Calle. Mientras tanto, el presidente de la corporación no podrá estar ni participar de la plenaria hasta que se resuelva el procedimiento.

Esta situación se presentó en medio de la discusión de la atropellada reforma a la salud que ha sido debatida durante cinco meses en la Cámara de Representantes.

Le puede interesar: Polémica por giro directo a la Adres aprobado en la reforma a la salud

La recusación contra Andrés Calle

Toda esta tensión se ha venido gestando porque Andrés Calle y el Gobierno Nacional han apostado en lograr aprobar el mayor número de artículos de la reforma a la salud para que pase a discusión en el Senado.

Frente a este panorama, el representante Óscar Villamizar decidió recusar a Calle "por apoyar al Gobierno y pasar por encima de los derechos de los congresistas, pretendiendo excluirlos del debate y a las malas votar la reforma”.

En mi condición de vocero del partido @cedemocratico, radicamos una recusación en contra de @AndresCalleA, Presidente de la Cámara de Representantes, por apoyar al Gobierno y pasar por encima de los derechos de los congresistas, pretendiendo excluirlos del debate y a las malas… pic.twitter.com/It6R5bQxv4 — Óscar Villamizar M. (@OscarVillamiz) November 29, 2023

Por su parte, Juan Espinal, del Centro Democrático, pidió que se levantara la plenaria hasta que la Comisión de Ética, tal y como lo decidió la mesa directiva de la Cámara, estudie la recusación contra el presidente de la corporación.

La legislación del Congreso no permite que un congresista recusado participe en debates, lo que significa que hasta tanto no se resuelva la medida, Andrés Calle no podrá asistir y menos aun participar en la plenaria.

Así va la reforma a la salud en la Cámara

Este 29 de octubre avanza la discusión de la reforma a la salud en la Cámara de representantes. Tras un extensa plenaria en la que se aprobaron 15 artículos para un total de 101 del proyecto de ley, quedan todavía otros 39 por ser analizados.

Después de cinco meses y una serie de aplazamientos por falta de quórum, el Gobierno Nacional sigue haciendo fuerza para el proyecto avance en segundo debate y llegue al Senado, donde deberá someterse a dos nuevos debates que determinarán si se hunde o no.

Sobre las 4:40 de la tarde, tras impase de la recusación contra Andrés Calle, continuó la plenaria en la que los legisladores discuten los artículos que faltan por aprobarse.