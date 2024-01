Juez le otorga libertad condicional al exministro Andrés Felipe Arias

La firma de abogados Víctor Mosquera confirmó que un juez le concedió la libertad condicional al exministro Andrés Felipe Arias, quien fue condenado por el caso conocido como Agro Ingreso Seguro.

La defensa argumentó que Arias cumplió con las tres quintas partes de la condena que le permite actualmente tener libertad condicional.

“Los argumentos expuestos por la firma en la solicitud, demuestran que se cumplieron con todos los aspectos objetivos y subjetivos; esto es, el tiempo físico y descuentos por redención, conforme a que se cumplió con 125 meses y 24 días y dado que la pena impuesta fue establecida en 209 meses y 8 días”, informó la firma de abogados.

¿Por qué le fue concebida la libertad a Andrés Felipe Arias?

También se argumentó que Arias cumplió su condena realizando labores de trabajo y estudio que favorecieron el entorno en el que se encontraba.

“Redimió su pena mediante trabajo y estudio, esto es, desarrollo de labores de manera continua, de creación literaria, recuperador ambiental y labores de servicios, entre otros. Cumpliendo efectivamente con las condiciones objetivas y subjetivas para ser merecedor de recuperar su derecho fundamental a la libertad”, afirmó la defensa en un comunicado.

Finalmente, la defensa aseguró que acudirán a instancias internacionales para defenderse y argumentar que en medio del proceso, supuestamente, a Arias le fueron violadas sus garantías judiciales.

Arias quedará en libertad después de pagar cierta cuantía de dinero como multa, pero que le permitirá salir de su centro de reclusión.

Condena de Andrés Felipe Arias

En febrero de 2023, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de Arias por los hechos de corrupción que cometió en el programa Agro Ingreso Seguro cuando era funcionario de Gobierno.

En ese momento, para la Corte hubo un fraccionamiento de los predios, no llegaron los recursos al campesinado que estaba en el programa y hubo una contratación directa de subsidios sin licitación, por eso se ratificó el incumpliendo del mismo.

"La Corte reprocha al acusado no por lo que hubiera dejado de hacer o no el ICA, como lo sugiere en su escrito el impugnante, sino por haber celebrado con ese organismo de manera directa y no por licitación pública un objeto cuyo objeto no guardaba relación con actividades de ciencia y tecnología", afirmó el su momento del magistrado Gerson Chaverra.