Mejor amiga de Mauricio Leal reveló detalles de diálogo con Jhonier tras el asesinato

El caso de Mauricio Leal y Jhonier Leal ha dado de qué hablar una vez más luego de que en las últimas horas saliera a la luz un video en el que se puede ver al reconocido estilista minutos antes de su muerte hablando y dando a entender que se había tratado de un suicidio, pero en el que claramente también se pueden observar sombras de una tercera persona en la escena.

Jhonier Leal fue declarado culpable en el asesinato de su hermano y su mamá, una historia trágica para Colombia y las imágenes que se difundieron en la última oportunidad dan muestra de lo desgarradora que fue la situación.

En la grabación se ve a Mauricio Leal muy herido al lado de su madre Marleny Hernández, quien aparentemente ya estaba muerta, y las imágenes son muy sensibles, por lo que han generado todo tipo de comentarios entre los que se han destacado los de sus más cercanas la cantante Shaira y la actriz Angeline Moncayo.

La actriz se pronunció mediante sus redes sociales y dejó ver su tristeza luego de ver las imágenes. Moncayo reveló cómo fue la primera llamada que tuvo con Jhonier Leal luego de enterarse de la muerte de Mauricio y señaló que en ese momento notó toda la extrañeza ante la frialdad del asesino al hablar de la muerte de su hermano y mamá.

“Recuerdo, por primera vez y en toda esta difícil historia, la llamada que le hice a este personaje al día siguiente de lo que ocurrió. Yo estaba destrozada, apenas podía hablar. Él sabía perfectamente lo que ellos significaron en mi vida y la respuesta al otro lado del teléfono fua tan fría, que cuando colgué sentí un escalofrío.

RELACIONADO Fiscalía explica por qué no fueron usados en las audiencias los dos videos que revelan los últimos minutos con vida de Mauricio Leal

Mi cabeza y mi corazón me dijeron lo que había pasado. Nunca había hablado con un ser humano con tal grado de deshumanización. Aunque me costó creerlo en ese momento, era una historia tan trágica que aún me cuesta procesarla”, escribió.

Las imágenes son material de investigación a un caso que ya dio como sentencia a 55 años de prisión para Jhonier Leal.