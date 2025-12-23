CANAL RCN
Colombia

Anuncian cierres en la calle 32 con avenida Caracas por obras del Metro: tome nota

Los cierres estarán presentes hasta 2026.

Tercer metro de Bogotá
Foto X

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
09:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Distrito dio a conocer nuevos cierres por las obras que se adelantan por el Metro. Serán hasta el próximo año.

Bogotá: este es el porcentaje de ejecución con el que cerrarán el 2025 las obras de la primera línea del Metro
RELACIONADO

Bogotá: este es el porcentaje de ejecución con el que cerrarán el 2025 las obras de la primera línea del Metro

Recientemente, la Alcaldía destacó que en 22 meses se pondrá en marcha la Línea 1 del Metro. Es decir, la operación comenzará en septiembre de 2027.

¿Cuándo serán los cierres?

Al 30 de noviembre, las obras avanzaron en un 68.64%. Durante 2025 hubo varios frentes que se concluyeron, tales como el intercambiador vial de la calle 72.

Los cierres anunciados hacen parte de la Línea 1, concretamente por la calle 32 con avenida Caracas. La disposición será de la siguiente manera:

  • Desde las 10:00 p.m. de este martes 23 de diciembre hasta las 4:30 a.m. del jueves 25 de diciembre.
  • Desde las 10:00 p.m. del viernes 26 de diciembre hasta las 4:30 a.m. del lunes 29 de diciembre.
  • Desde las 10:00 p.m. del lunes 29 de diciembre hasta las 4:30 a.m. del jueves 8 de enero de 2026.

Cierres viales y alternativas del SITP

Asimismo, las autoridades dieron a conocer cuáles serán las alternativas. Para los carros que transitan en sentido occidente – oriente, tendrán que desviarse por la carrera 17 al norte y luego la calle 34 al oriente.

Si alguien desea pasar en sentido norte – sur, tendrá que tomar la calle 32 al occidente, seguir por la carrera 13 hacia el sur y culminar su camino por la calle 26 con destino al occidente.

Alcalde Carlos Fernando Galán entrega detalles sobre los préstamos que asegurarán avances del Metro
RELACIONADO

Alcalde Carlos Fernando Galán entrega detalles sobre los préstamos que asegurarán avances del Metro

Ahora bien, si el camino es en sentido oriente – occidente, hay que desviarse por la carrera 13A al sur, luego por la calle 28 al oriente y seguir en la calle 26 hacia el occidente.

Con respecto a los SITP zonales A215, SE10, A537, 142, A134, A151, A809, A600 y L919, cambiarán su camino de la siguiente forma:

Los ajustes de las rutas A405, 787A, 56A, 593, 688, A642, 544A, 731 Y 669 serán:

Por último, estos son los cambios para los 796A, 192 y A805:

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

CNE informa decisiones de partidos y movimientos frente a consultas del 8 de marzo de 2026

EPS

Petro anuncia creación de central única de compra de medicamentos para EPS intervenidas

Defensoría del Pueblo

“Nuestra desigualdad es una elección y no una condena”: mensaje de la defensora Iris Marín

Otras Noticias

Redes sociales

El desgarrador mensaje que dejó Cintia Cossio tras la operación de corazón a su hermano Yeferson

La hermana del creador de contenido conmovió las redes sociales con su mensaje.

Reforma Laboral

Reforma laboral: El sector que intensificó su demanda ante los cambios para trabajadores

Contratos a término indefinido, jornada nocturna desde las 7:00 p.m. y procesos disciplinarios rigurosos son los temas que concentraron la mayor asesoría legal a las empresas durante 2025.

Francia

Vuelo de Vueling aterriza de emergencia en Clermont-Ferrand por problema técnico

Fútbol

Luis Díaz fue incluido en prestigioso ranking a nivel mundial: superó a Messi y Cristiano Ronaldo

Viral

“Son una bomba”: buñuelos causan quemaduras de segundo grado en jóvenes de Bogotá