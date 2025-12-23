CANAL RCN
Colombia

Bogotá: este es el porcentaje de ejecución con el que cerrarán el 2025 las obras de la primera línea del Metro

Los primeros trenes serán vistos circulando en pruebas dinámicas en el occidente de la ciudad, a partir del 2026.

Foto: Empresa Metro de Bogotá
Foto: Empresa Metro de Bogotá

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
11:29 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Restan menos de dos años para que entre en marcha la línea 1 del Metro de Bogotá. En septiembre del 2027, de acuerdo con el gerente general de la empresa, iniciarán pruebas y en marzo del 2028 los ciudadanos podrán movilizarse entre la avenida Villavicencio con Carrera 93 y la avenida Caracas con calle 74, en apenas 28 minutos.

El porcentaje de ejecución de las obras pasó de 28,98% en enero del 2024, a 68,64% para el cierre de noviembre del 2025. Un avance de 39,66 % en 23 meses, que la empresa Metro celebró en su último balance del año, presentado el lunes, 22 de diciembre.

Transmilenio anticipa cuándo estará lista la avenida 68: ciertos tramos operarían antes
RELACIONADO

Transmilenio anticipa cuándo estará lista la avenida 68: ciertos tramos operarían antes

E insistieron en que “el 2025 fue un gran año de avance en la consolidación de la columna vertebral de la red de transporte público de la ciudad”, gracias “al compromiso de los cerca de 17.000 trabajadores vinculados al proyecto y a la colaboración permanente entre las diferentes entidades del Distrito”.

Nuevos avances se esperan en el 2026:

Habiendo entregado el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas y la cochera de 25.000 metros para los vagones del metro, la empresa se comprometió a consolidar nuevos proyectos en el 2026.

Reportaron avances en los dos tramos de Regiotram: así va la conexión férrea entre Bogotá y Cundinamarca
RELACIONADO

Reportaron avances en los dos tramos de Regiotram: así va la conexión férrea entre Bogotá y Cundinamarca

Para febrero del 2026, se tiene prevista la entrega del Segundo Puente del sector del Pulpo, en la avenida Primero de Mayo con carrera 68; a mitad de año, el inicio de pruebas entre el Patio Taller y la Estación 4, y en octubre, la llegada del último de 30 trenes que se sumarán al sistema:

“El próximo año la ciudad también estará en modo Metro. Será un 2026 lleno de retos, pero también de grandes noticias para los ciudadanos, que además de los avances del viaducto y las estaciones comenzarán a ver la conformación de los cerca de 1,4 millones de metros cuadrados de espacio público nuevo y renovado a lo largo de todo el trazado, a utilizar las primeras estaciones de TransMilenio integradas al sistema y a ver los primeros trenes en pruebas dinámicas circulando por el occidente de la ciudad”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Teniente de la Policía fue enviado a prisión por intimidar, hostigar y abusar a una subalterna

Navidad

¿Cuántos quemados con pólvora hay en Colombia antes de que inicie la Navidad?

Contraloría General de la República

Contraloría detectó millonarios hallazgos fiscales en contrato de software del sector Minas y Energía

Otras Noticias

Millonarios

Harold Santiago Mosquera no se guardó nada: esta fue la razón por la que no llegó a Millonarios

El extremo, que jugará en Cerro Porteño, contó por qué quedó descartado su regreso al 'albiazul'. Estas fueron sus declaraciones.

Ministerio de Hacienda

Minhacienda descartó medida del 5x1000 tras decretar la emergencia económica en Colombia

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que un aumento del actual impuesto del 4x1000 no está en los planes del Gobierno Nacional.

España

España intensifica gestiones para la liberación de tres ciudadanos detenidos en Venezuela

Artistas

Aida Victoria Merlano tuvo que ser hospitalizada de urgencia: este es su estado de salud

Enfermedades

Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos