Bogotá: este es el porcentaje de ejecución con el que cerrarán el 2025 las obras de la primera línea del Metro

Restan menos de dos años para que entre en marcha la línea 1 del Metro de Bogotá. En septiembre del 2027, de acuerdo con el gerente general de la empresa, iniciarán pruebas y en marzo del 2028 los ciudadanos podrán movilizarse entre la avenida Villavicencio con Carrera 93 y la avenida Caracas con calle 74, en apenas 28 minutos.

El porcentaje de ejecución de las obras pasó de 28,98% en enero del 2024, a 68,64% para el cierre de noviembre del 2025. Un avance de 39,66 % en 23 meses, que la empresa Metro celebró en su último balance del año, presentado el lunes, 22 de diciembre.

E insistieron en que “el 2025 fue un gran año de avance en la consolidación de la columna vertebral de la red de transporte público de la ciudad”, gracias “al compromiso de los cerca de 17.000 trabajadores vinculados al proyecto y a la colaboración permanente entre las diferentes entidades del Distrito”.

Nuevos avances se esperan en el 2026:

Habiendo entregado el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas y la cochera de 25.000 metros para los vagones del metro, la empresa se comprometió a consolidar nuevos proyectos en el 2026.

Para febrero del 2026, se tiene prevista la entrega del Segundo Puente del sector del Pulpo, en la avenida Primero de Mayo con carrera 68; a mitad de año, el inicio de pruebas entre el Patio Taller y la Estación 4, y en octubre, la llegada del último de 30 trenes que se sumarán al sistema:

“El próximo año la ciudad también estará en modo Metro. Será un 2026 lleno de retos, pero también de grandes noticias para los ciudadanos, que además de los avances del viaducto y las estaciones comenzarán a ver la conformación de los cerca de 1,4 millones de metros cuadrados de espacio público nuevo y renovado a lo largo de todo el trazado, a utilizar las primeras estaciones de TransMilenio integradas al sistema y a ver los primeros trenes en pruebas dinámicas circulando por el occidente de la ciudad”.