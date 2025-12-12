Alcalde Carlos Fernando Galán entrega detalles sobre los préstamos que asegurarán avances del Metro

Durante su visita a Washington, el alcalde Carlos Fernando Galán dio una buena noticia para los bogotanos. Se cerraron préstamos que permitirán seguir con las obras del Metro.

El mandatario estuvo en A lo que Vinimos hablando sobre estos logros y lo que vendrá para el ambicioso proyecto.

¿Cómo logró estos préstamos y qué tan importantes son?

“Son fundamentales para que el proyecto pueda continuar avanzando como lo ha venido haciendo hasta ahora”.

“Se financia con las vigencias futuras, tanto de Bogotá hasta el año 2042, como de la Nación hasta el año 2049. Cada año, separan una parte para financiar el proyecto; pero esa plata la necesitamos ahora”.

“El año entrante se van a requerir 5.3 billones de pesos para garantizar que la ejecución continúe como va. Para eso, necesitábamos estos créditos que estaban un poco frenados en la banca multilateral desde el año pasado. Nos pusimos en la tarea de destrabarlos”.

“Gracias al esfuerzo que se ha hecho conjunto con la empresa Metro y con la banca multilateral, pudimos lograr la aprobación de dos créditos muy recientemente con el Banco Mundial por 530 millones de dólares y el Banco Interamericano de Desarrollo por 530. Esto, sumado al Banco Europeo de Inversiones, ya despeja por completo la financiación para el año 2026, que nos va a permitir avanzar con el proyecto a cerca del 90%”.

¿Por qué se necesitaban los créditos?

“Con el gobierno nacional, donde nosotros contemplábamos mover unos meses algunas vigencias, eso es por contrato, siempre y cuando lográramos la aprobación de estos créditos, porque las vigencias cada año son menores a un billón de pesos”.

“Las vigencias no son suficientes, se requiere traer esa plata con crédito. Entonces, con esto se despeja por completo la financiación del proyecto Metro y nos garantiza que no va a haber dudas de que ese proyecto siga avanzando. Ya están 68.64% más o menos, vamos a terminar el año alrededor del 70%, y el proyecto va a seguir avanzando el año entrante”.

“El año entrante llegarán 26 trenes que faltan. Ya llegaron tres, en un par de semanas llega otro, y el año entrante llegan los demás. Todo eso tenemos que pagar en el 2026, y por eso requeríamos la plata, que ya está totalmente garantizada”.

¿Cuándo comenzarán a movilizarse los trenes?

“A finales de diciembre y principios de enero, vamos a ver trenes ya rodando en el patio taller de Bosa. Será la primera fase de pruebas que se van a hacer ya con la energía funcionando y luego el siguiente hito clave es que, antes de que termine el primer semestre del año entrante, van a ver trenes rodando en 5.7 kilómetros de viaducto desde el patio taller a la estación cuatro”.