Los apoyos de Katherine Miranda y Dilian Francisca Toro a alcaldías de Bogotá y Cali

Las elecciones regionales se acercan y se siguen conociendo apoyos a los candidatos a las alcaldía. Por ejemplo, aunque todavía no lo hace oficial, la representante Katherine Miranda le está haciendo campaña al candidato a la Alcaldía de Bogotá Carlos Fernando Galán

El anuncio formal sería este jueves y lo antecede el apoyo que también le dio Jorge Torres, cabeza de lista al Concejo de la Alianza Verde, mismo equipo político de Miranda. Con eso, Galán se queda con una buena tajada del Partido Verde en Bogotá.

¿El apoyo de Dilian Francisca para la Alcaldía de Cali?

Dilian Francisca Toro, candidata a la Gobernación del Valle, puede decir que no apoya a Roberto Ortiz a la Alcaldía de Cali, pero toda su gente se le está moviendo al ‘Chontico’. El Termómetro Político conoció que el pasado miércoles la senadora del Partido de la U Norma Hurtado cenó en Cartagena con Roberto Ortiz. Ella es una fiel escudera de Dilian, es más, se dice que la heredera política de su curul en el Congreso.

El viernes en el avión de regreso a Cali coincidieron el candidato Roberto Ortiz, su familia, Alonso Moreno su asesor de campaña; y Norma Hurtado y Víctor Manuel Salcedo este último codirector del Partido de La U. Y esas no son las únicas ‘coincidencias’. En Cali se les ha visto en el mismo evento político al lado del ‘Chontico’ a los concejales de La U Henry Pelaez, Tania Fernández y Audry Toro, esta última la sobrina de Dilian Francisca Toro.

El Gobierno quiere darle un giro al juego en la reforma laboral

Lo normal sería que los ponentes sean los mismos del proyecto que se hundió en junio, sin embargo, desde la Casa de Nariño han enviado señales para que no sean nombrados los representantes Andrés Forero, del centro democrático; ni Victor Manuel salcedo de La U. En Palacio creen que, con otros ponentes, las cosas podrían ser más fáciles. La decisión la tiene la presidenta de la Comisión séptima María Eugenia Lopera quien debería nombrar ponentes en los próximos días.

El presidente Gustavo Petro lo volvió a hacer: dejó esperando a la prensa

El pasado domingo a la 1:00 de la tarde estaba citada la prensa para viajar a Chile, sin embargo, el presidente llegó al aeropuerto de Catam a las 2:40 pero de la mañana del lunes. Es decir, más de 13 horas tuvieron que esperarlo los periodistas.

Por supuesto, como ya es habitual, no les dieron ninguna explicación por la demora. A ese viaje también estaban invitados algunos youtubers, quienes no aguantaron la espera y se fueron. La salida tarde también afectó la agenda, pues el presidente no pudo asistir a los dos primeros eventos programados: la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado y el recorrido patrimonial conmemorativo.