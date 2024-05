Nicky Jam, inconforme con los conciertos en Colombia: "Los que cantan están en las gradas"

El popular cantante Nicky Jam ha expresado su preocupación sobre la dificultad de realizar conciertos en Colombia, especialmente debido a la distribución del público y la presencia de otros artistas en el mismo escenario.

En una entrevista para el podcast internacional Mario VI TV, el artista reveló sus frustraciones y cómo estas circunstancias afectan la conexión con su audiencia.

Nicky Jam criticó a los que se hacen en los palcos

Según Nicky Jam, la distribución de palcos en los conciertos colombianos suele estar dirigida hacia las áreas donde se encuentran los asistentes más adinerados, dejando a los fanáticos más dedicados y fieles en las gradas.

Esta separación, según el cantante, dificulta sentir la energía y el entusiasmo del público, ya que aquellos en primera fila no participan activamente en el espectáculo, limitando la interacción y la conexión con el artista.

"El promotor pone palcos, que son donde están los ricos, entonces la masa que de verdad canta las canciones está en las graduadas . Tú ni sientes al público, porque los que están al frente no gritan ni hacen nada”.

Además, el hecho de compartir escenario con otros artistas de géneros musicales diferentes ha complicado aún más la experiencia de Nicky Jam en sus conciertos en Colombia. Según él, esto hace que muchos de los palcos estén esperando a sus colegas, lo cual resta atención y energía al público hacia su propia actuación.

El concierto ideal, según Nicky Jam

“De la manera en que prepararon el Atanasio. Es sin palco, por eso se siente qué es un verdadero concierto con el pueblo. A mí me gusta cantar y estar ahí con la gente, me gusta cantar y sentir que le puedo dar los cinco a alguien. Pero es lo que hacen los promotores de allá, pero mis respetos y que me dicen contratando".

Nicky Jam ha enfatizado la importancia de sentir la conexión con sus fanáticos y cómo esta falta de interacción afecta su desempeño en el escenario. El artista mencionó que utiliza micrófonos especiales para escuchar al público y sentir su energía, y cuando no percibe esa conexión, incluso él mismo se siente desanimado y desmotivado.

Las declaraciones de Nicky Jam han generado diversas reacciones entre los internautas, dividiendo las opiniones entre aquellos que apoyan sus preocupaciones y aquellos que critican su postura. Sin embargo, lo cierto es que el cantante ha expresado su deseo de experimentar una conexión más profunda y auténtica con su audiencia durante sus conciertos, y espera que se tomen medidas para mejorar la experiencia de los espectáculos en Colombia.