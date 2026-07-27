De la Espriella se pronuncia sobre las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez

A menos de dos semanas para que el presidente Gustavo Petro culmine su mandato, vuelve a haber un escándalo de corrupción que tiene como protagonista a Juliana Guerrero.

Hace más de un año, en febrero de 2025, el país conoció a Guerrero cuando participó en un Consejo de Ministros liderado por el mandatario. Desde Cesar, se volvió una líder estudiantil, lo cual le hizo llegar después al gobierno.

¿Qué dijo Angie Rodríguez? Habló de presunta corrupción en el gobierno Petro

Un mes después, fue designada como secretaria privada del ministro del Interior, Armando Benedetti. Si bien fue postulada para ser viceministra de las Juventudes, no alcanzó a llegar al cargo tras conocerse las irregularidades en su trayectoria académica.

La representante Jennifer Pedraza destapó las inconsistencias en su hoja de vida, concretamente en los títulos expedidos por la Fundación San José. Logró estar en el gobierno nacional sin haber presentado las pruebas Saber Pro, por ejemplo.

Su nombre pasó a segundo plano en los últimos meses, hasta las revelaciones que hizo la Revista Semana acerca de una supuesta red de tráfico de influencias que ella habría impulsado con su hermana Verónica.

Por medio de chats, audios y consignaciones bancarias, el medio de comunicación mostró cómo operaba la supuesta estructura dedicada a hacerle cobros a empresarios a cambio de que se quedaran con contratos públicos.

A esto se suman las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Dapre, en entrevista exclusiva con Noticias RCN. Denunció ‘bodegas’ para generar cortinas de humo desde el gobierno, conflictos por estar en contra de ciertas decisiones y habló de Guerrero.

La respuesta de Abelardo de la Espriella

Con respecto a la investigada red de tráfico de influencias, Rodríguez afirmó que lo denunció cuando estuvo en el Dapre. Además, confirmó la información publicada por Semana.

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Al final de la entrevista, le envió un mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella: “Que me escuche, me gustaría hablar personalmente con él porque tengo mucho por hablar. Me he sentido sola y desamparada; y me amenazan”.

Por medio de X, el mandatario electo le pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo, al procurador Gregorio Eljach y al contralor general Carlos Hernán Rodríguez que escuchen a Rodríguez.

Además, le solicitó a su ministro de Interior designado, Rodrigo Lara, y al director designado de la UNP, Didier Blanco, garantizarle la protección a la directora para cuando se dé el cambio de gobierno.