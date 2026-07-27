CANAL RCN
Colombia Video

De la Espriella se pronuncia sobre las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez

El presidente electo pidió que las autoridades la escuchen y que tenga garantías de seguridad.

Mañana Express

julio 27 de 2026
09:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A menos de dos semanas para que el presidente Gustavo Petro culmine su mandato, vuelve a haber un escándalo de corrupción que tiene como protagonista a Juliana Guerrero.

Exclusivo | Angie Rodríguez alerta por los recursos del Fondo de Adaptación y denuncia "bodegas" en el gobierno
RELACIONADO

Exclusivo | Angie Rodríguez alerta por los recursos del Fondo de Adaptación y denuncia "bodegas" en el gobierno

Hace más de un año, en febrero de 2025, el país conoció a Guerrero cuando participó en un Consejo de Ministros liderado por el mandatario. Desde Cesar, se volvió una líder estudiantil, lo cual le hizo llegar después al gobierno.

¿Qué dijo Angie Rodríguez? Habló de presunta corrupción en el gobierno Petro

Un mes después, fue designada como secretaria privada del ministro del Interior, Armando Benedetti. Si bien fue postulada para ser viceministra de las Juventudes, no alcanzó a llegar al cargo tras conocerse las irregularidades en su trayectoria académica.

La representante Jennifer Pedraza destapó las inconsistencias en su hoja de vida, concretamente en los títulos expedidos por la Fundación San José. Logró estar en el gobierno nacional sin haber presentado las pruebas Saber Pro, por ejemplo.

Su nombre pasó a segundo plano en los últimos meses, hasta las revelaciones que hizo la Revista Semana acerca de una supuesta red de tráfico de influencias que ella habría impulsado con su hermana Verónica.

Por medio de chats, audios y consignaciones bancarias, el medio de comunicación mostró cómo operaba la supuesta estructura dedicada a hacerle cobros a empresarios a cambio de que se quedaran con contratos públicos.

A esto se suman las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Dapre, en entrevista exclusiva con Noticias RCN. Denunció ‘bodegas’ para generar cortinas de humo desde el gobierno, conflictos por estar en contra de ciertas decisiones y habló de Guerrero.

La respuesta de Abelardo de la Espriella

Con respecto a la investigada red de tráfico de influencias, Rodríguez afirmó que lo denunció cuando estuvo en el Dapre. Además, confirmó la información publicada por Semana.

Presidente Petro responde tras revelaciones de Angie Rodríguez y toma importante decisión
RELACIONADO

Presidente Petro responde tras revelaciones de Angie Rodríguez y toma importante decisión

Al final de la entrevista, le envió un mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella: “Que me escuche, me gustaría hablar personalmente con él porque tengo mucho por hablar. Me he sentido sola y desamparada; y me amenazan”.

Por medio de X, el mandatario electo le pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo, al procurador Gregorio Eljach y al contralor general Carlos Hernán Rodríguez que escuchen a Rodríguez.

Además, le solicitó a su ministro de Interior designado, Rodrigo Lara, y al director designado de la UNP, Didier Blanco, garantizarle la protección a la directora para cuando se dé el cambio de gobierno.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

Joven fue asesinado por un habitante de calle a las afueras de una estación de Transmilenio: esto se sabe

Juan Manuel Santos

"Pelea perdida": Juan Manuel Santos hace llamado a Abelardo de la Espriella sobre el Acuerdo de Paz

Gustavo Petro

Presidente Petro responde tras revelaciones de Angie Rodríguez y toma importante decisión

Otras Noticias

Dólar

El dólar reportó importante precio hoy 27 de julio de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 27 de julio de 2026.

Incendios

Incendios forestales: ¿qué impacto tiene el humo en la salud?

¿Qué riesgos para la salud representan los humos de los incendios forestales? Estas son las principales recomendaciones.

Mundial de fútbol

¡Sin filtro! La picante respuesta de Dani Olmo a Ayala tras polémica en el Mundial 2026

Masterchef Celebrity Colombia

Este fue el polémico plato que causó la primera eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2026

Alemania

Presunto atacante en la marcha del Orgullo en Berlín tenía antecedentes y estaba libre