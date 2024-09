Lo que se sabe del caso de maltrato animal reportado dentro de la Alcaldía de la Pintada

El municipio de La Pintada, en el suroeste antioqueño, está en el centro de una controversia creciente tras las denuncias públicas de maltrato animal dentro de las instalaciones de la alcaldía.

El caso ha generado indignación entre activistas y políticos locales, que señalan al alcalde Herman Antonio Correa de ser responsable de permitir el desalojo brutal y el abandono de animales callejeros que han vivido en la sede municipal por años.

Lo que comenzó como una disputa local ha escalado hasta convertirse en una polémica de gran alcance, con ciudadanos y representantes pidiendo una investigación exhaustiva y acciones urgentes para proteger a los animales.

Denuncian actos de crueldad animal en la alcaldía de la Pintada

El detonante de esta situación se dio cuando el diputado antioqueño Jorge Correa utilizó su cuenta en X para exponer lo que él describe como "actos inaceptables de crueldad animal".

Según la denuncia pública, bajo la administración del alcalde Herman Antonio Correa, los animales callejeros que han vivido en la sede de la alcaldía estarían siendo desalojados de manera violenta, sin que se les proporcione alimentos ni refugio adecuado.

El mensaje del diputado fue contundente: "Con profunda indignación denunciamos los inaceptables actos de crueldad animal que están ocurriendo en La Pintada bajo la administración del alcalde Herman Antonio Correa. Los animales callejeros están siendo desalojados brutalmente, se les niega alimento y son expulsados sin ningún tipo de protección".

En su denuncia, el diputado también hizo un llamado urgente a la Gerente de Protección y Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia, July Andrea Montoya León, para que tome medidas inmediatas.

¿Por qué están denunciando a la alcaldía de la Pintada por maltrato animal?

El origen de la polémica se remonta a la situación de dos perros y varios gatos que han habitado por años en las instalaciones de la alcaldía de La Pintada.

Los testigos y defensores de animales afirman que el alcalde Herman Correa ha ordenado que se les impida permanecer en el lugar, y ha prohibido que se les brinde comida o cualquier tipo de asistencia.

La exfuncionaria Delcy Yurany Montoya, reconocida defensora de los animales, ha sido una de las voces más críticas en este caso. En un video que circula ampliamente en redes sociales, Montoya confronta directamente al alcalde, quien se mantiene firme en su postura de no permitir la presencia de los animales dentro del recinto municipal.

En la grabación, Montoya se expresa claramente sobre la situación: "No están teniendo compasión de estos dos animales y de los gatitos. Y yo, como se lo dije al señor alcalde, no me los puedo llevar porque tengo muchos animales, no puedo, pero seguiré alimentándolos”.

A lo que el alcalde Correa responde: "Fuera de acá de la alcaldía, acá adentro no le voy a permitir. Y si me toca tomar acciones, las tomo, pero no se lo voy a permitir". Este intercambio subió de tono, provocando que defensores de los derechos de los animales exijan una intervención inmediata por parte de las autoridades.

Otras denuncias en contra de la alcaldía de la Pintada por maltrato animal

Las acusaciones no terminan ahí. El diputado Jorge Correa ha afirmado en repetidas ocasiones que la situación no se limita a estos dos perros, sino que también hay rumores sobre maltrato hacia una población considerable de gatos que habitan en las instalaciones de la administración.

Un testigo relató otro incidente perturbador: "Una camioneta desde La Pintada botó dos gatitos en la carretera, en la entrada del pueblo".

Este testimonio ha reforzado las preocupaciones de que los animales no solo están siendo expulsados de la alcaldía, sino que algunos podrían estar siendo abandonados en condiciones peligrosas.

Ante esta situación, Jorge Correa insistió en su llamado al alcalde:

Señor Herman Correa, si usted solicita ayuda de la Gerencia de Protección Animal de la Gobernación, seguramente podrá poner en marcha un programa de bienestar animal en La Pintada. No se excuse en la falta de recursos del municipio, lo que hace falta aquí es gestión”.

¿Qué respondió la alcaldía tras las denuncias de maltrato dentro de la institución?

En medio de la creciente presión pública, la Alcaldía de La Pintada emitió un comunicado en el que defendió sus acciones frente al manejo de los animales en cuestión.

En su declaración, la administración municipal afirmó que han estado trabajando "incansablemente" para proteger el bienestar de los animales y aseguraron que la situación ha sido malinterpretada por parte de la comunidad.

El bienestar de los animales ha sido una prioridad para nuestra administración. A través de la Mesa de Trabajo Pro Animales de la alcaldía, hemos tomado decisiones importantes para resguardar a los perros y gatos callejeros. Recientemente, debido a órdenes preventivas emitidas por la Procuraduría Municipal, decidimos alojar temporalmente a los animales en las instalaciones de la alcaldía mientras buscamos un hogar adecuado para ellos.

Además, resaltaron las actividades que han realizado en los últimos meses, incluyendo campañas de esterilización, vacunación y vitaminización de los animales.

También informaron que han enviado siete solicitudes a diferentes refugios de la región, con el objetivo de garantizar el bienestar de los animales, aunque hasta ahora no han encontrado una solución definitiva para su reubicación.

“No se trata de falta de voluntad, sino de encontrar soluciones sostenibles para garantizar que estos animales tengan un hogar seguro”, afirmó la administración, insistiendo en que están actuando de manera responsable y transparente en este proceso.