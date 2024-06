“Con una pistola me rompieron la cabeza”, concejal Julián Triana contó detalles de violento asalto en Bogotá

Sigue la inseguridad en Bogotá. El fin de semana, en el barrio Modelia, fue asaltado con arma de fuego el concejal Julián Triana, quien iba a bordo de un vehículo junto a otras dos personas cuando fueron interceptados por una banda de delincuentes que se movilizaban en motocicleta y un carro.

De acuerdo con el concejal, el objetivo de los delincuentes era llevarse el vehículo, sin embargo, no lograron encenderlo. Dos de las víctimas de este nuevo caso de asalto resultaron lesionadas.

Me pegaron con una pistola y me rompieron la cabeza, tres hombres armados, después de cerrarnos con una motocicleta (…) me robaron todo, se iban a robar el carro.

Detalles del violento asalto del que fue víctima el concejal Julián Triana

“Tengo 25 días de incapacidad, estoy recuperándome. Fue un golpe contundente en la cabeza con cuatro puntos”, dijo Triana.

“Físicamente yo me sentí incluso feliz de que pude subirme al carro y que estaba bien, yo no podía creer que la contaba. Esa sensación no se la deseo a nadie”, relató.

El funcionario contó en Noticias RCN los detalles de lo que ocurrió, cómo fueron interceptados, el ataque el que resultaron lesionados, los disparos que detonaron los delincuentes:

“Íbamos en el carro y en la calle, por la principal de Modelia que es la calle 82. El carro está detenido por un segundo y ahí es donde se hace una moto en frente y cuando me doy cuenta ya hay hombres armados por todos lados”.

“Hay un hombre que está primero apuntándome con una pistola en la cabeza, dentro del carro, luego afuera, en el pecho (…) Yo soy muy desapegado de lo material y le dije ‘llévese todo, pero no vaya a hacer nada’, y me manda el golpe de una vez.

El concejal explicó que gracias a la alerta de uno de los celadores de la zona los delincuentes huyeron: “Uno de estos celadores fue el que nos salvó porque alertó y la gente se puso nerviosa. Al primero que yo veo es el que estaba dentro del carro que sale y comienza a disparar. Nosotros nos botamos al piso y cerramos los ojos porque estaban disparando a un lado de nosotros”.

“Lo único que pedían era el control del carro, el control el control. Algunas luces se empezaron a prender y ellos salen en su carro. Se llevaron algunas cosas y no el carro que era lo que realmente querían robarse”, dijo.

Avanzan las investigaciones para dar con la identidad de la banda

De acuerdo con el concejal, las diligencias de la Policía fueron eficaces. Tras conocerse los hechos, las víctimas tuvieron el respectivo acompañamiento y se evidenciaría el desarrollo de las investigaciones del caso.

“Yo salgo de ahí al CAI de Hayuelos, logro hablar con algunos policías en el hospital de Fontibón que es donde nos atienden, llega el mayor de la estación, con mucha diligencia llegan minutos después las cámaras del lugar, se nota cómo nos agreden, que estamos nosotros fuera del carro. Se nota cómo la persona que se sube inicialmente en el puesto del copiloto se pasa al puesto del piloto, cierra la puerta y está listo para robarse el carro, pero algo le sale mal y como no es un carro de cambios tal vez se embolató y ahí vienen los disparos”.

Aseguró que luego de que pusieron la denuncia en la URI La Granja, en la localidad de Engativá les indicaron que se trató de un hurto agravado, con lesiones personales. “Estamos en todo el tema de Medicina Legal para pasar la incapacidad de las lesiones”.

Mientras tanto las autoridades tratan de identificar los vehículos y las personas que se movilizaban en ellos para dar con la captura de los responsables de los hechos.