Atacan a tiros a testigos electorales de Abelardo de la Espriella en Viotá: ofrecen millonaria recompensa

A menos de dos días para la apertura de las urnas en Colombia, donde más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales, se han registrado una serie de atentados contra figuras políticas y electorales.

En las últimas horas, la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció un ataque con arma de fuego contra tres de sus testigos electorales en el municipio de Viotá, Cundinamarca.

Según las denuncias, una camioneta que transportaba a los testigos electorales fue atacada con proyectiles, uno de los ellos impactó directamente el vehículo en el que se movilizaban. Afortunadamente, el ataque no dejó víctimas.

Campaña de Abelardo de la Espriella había denunciado amenazas

Desde la campaña de de la Espriella señalaron: "Venimos denunciando amenazas hace más de 20 días por parte de grupos o delincuencia”.

Esta situación deja en evidencia la preocupación por la seguridad de sus representantes en la fase final del proceso electoral.

Para garantizar una jornada electoral sin alteración al orden público en Cundinamarca, las autoridades anunciaron que reforzarán la seguridad este fin de semana.

El operativo busca proteger tanto a votantes como a testigos electorales y miembros de mesa en toda la región.

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Ofrecen $20 millones de recompensa por responsables del atentado

Las autoridades respondieron inmediatamente al incidente. Hay un cuerpo investigativo trabajando en coordinación con la Fiscalía para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos.

Las autoridades departamentales de Cundinamarca ofrecieron una recompensa de hasta $20 millones por información que permita dar con el paradero de los responsables de este nuevo atentado a tan solo horas de los comicios presidenciales.