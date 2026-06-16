José Manuel Restrepo contó que recibió información sobre un supuesto plan de atentado

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, estuvo en Aquí y Ahora en La FM contando cómo afronta la recta final de la campaña de cara a las elecciones del domingo 21 de junio.

Millones de colombianos irán a las urnas para votar por el próximo presidente de la República. De la Espriella se medirá contra Iván Cepeda.

Quedan pocos días para la segunda vuelta

Sin duda, esta contienda ha estado marcada por las decisiones judiciales. Ha habido tutelas en contra de ciertos elementos de la campaña de De la Espriella, tales como el uso del eslogan ‘Firme por la Patria’, el uso de la camiseta de la Selección Colombia y la bandera en la propaganda. Frente a esto, Restrepo solo dijo que han sido decisiones absurdas.

Un mensaje importante que transmitió la fórmula fue que se reconocerán los resultados en segunda vuelta sin importar lo que pase. Además, cuestionó la supuesta participación política que estaría teniendo el Gobierno Nacional.

Aparte de los líos judiciales, la campaña ha tenido ataques a las sedes, siendo el ocurrido en Teusaquillo (Bogotá) uno de los más recientes. Restrepo hizo un llamado a que se garantice la seguridad.

Durante la entrevista, reveló que conoció un supuesto plan para atentar contra su vida. Por eso, pidió que lo protegieran, tanto a él como a sus familiares.

Recibí un mensaje en un chat en donde se señalaba que había riesgo de un eventual atentado. Eso se lo pasé al equipo de campaña y seguramente por eso fortalecieron mi seguridad.

¿Por qué aceptó ser la fórmula de De la Espriella?

Siendo la fórmula, Restrepo ha extrañado ser profesor de universidad; aunque destaca los recorridos a lo largo del país para conocer más las necesidades de los ciudadanos.

Lo que lo convenció para ser coequipero de De la Espriella fueron las ideas en común relacionadas con la familia, la economía, la seguridad y otras propuestas. La fórmula se concretó durante una reunión en Barranquilla.