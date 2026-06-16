CANAL RCN
Colombia Video

José Manuel Restrepo contó que recibió información sobre un supuesto plan de atentado

La revelación la hizo en una entrevista con La FM.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
07:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, estuvo en Aquí y Ahora en La FM contando cómo afronta la recta final de la campaña de cara a las elecciones del domingo 21 de junio.

"Abelardo no se debe a ningún partido político": Mauricio Gómez Amín habla sobre De la Espriella y su campaña
RELACIONADO

"Abelardo no se debe a ningún partido político": Mauricio Gómez Amín habla sobre De la Espriella y su campaña

Millones de colombianos irán a las urnas para votar por el próximo presidente de la República. De la Espriella se medirá contra Iván Cepeda.

Quedan pocos días para la segunda vuelta

Sin duda, esta contienda ha estado marcada por las decisiones judiciales. Ha habido tutelas en contra de ciertos elementos de la campaña de De la Espriella, tales como el uso del eslogan ‘Firme por la Patria’, el uso de la camiseta de la Selección Colombia y la bandera en la propaganda. Frente a esto, Restrepo solo dijo que han sido decisiones absurdas.

🔴 Streaming final con Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta presidencial
RELACIONADO

🔴 Streaming final con Abelardo de la Espriella antes de la segunda vuelta presidencial

Un mensaje importante que transmitió la fórmula fue que se reconocerán los resultados en segunda vuelta sin importar lo que pase. Además, cuestionó la supuesta participación política que estaría teniendo el Gobierno Nacional.

Aparte de los líos judiciales, la campaña ha tenido ataques a las sedes, siendo el ocurrido en Teusaquillo (Bogotá) uno de los más recientes. Restrepo hizo un llamado a que se garantice la seguridad.

Durante la entrevista, reveló que conoció un supuesto plan para atentar contra su vida. Por eso, pidió que lo protegieran, tanto a él como a sus familiares.

Recibí un mensaje en un chat en donde se señalaba que había riesgo de un eventual atentado. Eso se lo pasé al equipo de campaña y seguramente por eso fortalecieron mi seguridad.

¿Por qué aceptó ser la fórmula de De la Espriella?

Siendo la fórmula, Restrepo ha extrañado ser profesor de universidad; aunque destaca los recorridos a lo largo del país para conocer más las necesidades de los ciudadanos.

Lo que lo convenció para ser coequipero de De la Espriella fueron las ideas en común relacionadas con la familia, la economía, la seguridad y otras propuestas. La fórmula se concretó durante una reunión en Barranquilla.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Patrulla sorprendió a un menor de tan solo 15 años a punto de robar una camioneta en Bogotá

Fiscalía General de la Nación

¿Dónde está Tatiana Hernández? La nueva hipótesis de la Fiscalía sobre la desaparición de la joven

Transmilenio

¿Quiénes se pueden sentar en las sillas aguamarina de los nuevos buses de Transmilenio?

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO y EN DIRECTO

'Les Bleus' y 'Los leones de Teranga' abrirán la jornada de este 16 de junio. ¡Prográmese!

Trabajo

Pago a trabajadores en festivos aumentará a partir del mes de julio: así se puede calcular

A partir del mes de julio, miles de trabajadores verán reflejado este aumento en sus salarios.

Peajes

Viajero que ha recorrido medio mundo en carro se quejó de los peajes y la manera de conducir en Colombia

Antártida

Nueva temperatura récord fue registrada en la Antártida: son más frías las mañanas en Bogotá

Inteligencia Artificial

Muñecas con IA estarían ayudando a combatir la soledad y la depresión en adultos mayores