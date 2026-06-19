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Disparan contra la camioneta de la congresista electa Verónica Estrada en Urrao, Antioquia

El ataque armado se habría registrado a un kilómetro aproximadamente de la cabecera municipal.

Disparan contra la camioneta de la congresista electa Luz Verónica Estrada en Urrao, Antioquia
Foto: FB Luz Verónica Estrada

Yhonay Díaz

junio 19 de 2026
04:23 p. m.
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En horas de la tarde de este 19 de junio, se registró un ataque armado contra el vehículo en el que se movilizaba la electa representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada.

Los hechos se presentaron a la altura de la cabecera municipal de Urrao, Antioquia.

La información conocida hasta el momento señala que la camioneta en la que se transportaba presenta impacto de bala.

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Lo que se sabe de la congresista Luz Verónica Estrada

Preliminarmente, se conoció debido a las circunstancias en las que se dio la situación y frente a la dinámica de los hechos, no habría sido posible detener el vehículo para verificar plenamente el estado de la congresista.

La congresista electa, tras sobrevivir al ataque, habría atravesado un fuerte episodio de alteración en medio del incidente.

A través de su cuenta de X, Estrada confirmó el hecho y aseguró que ella y su equipo se encuentran bien.

Durante el recorrido el vehículo en el que me desplazaba recibió un disparo (....) Por fortuna mi equipo y yo estamos bien.

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Así fue el ataque armado contra Verónica Estrada

En su publicación, Estrada detalló cómo ocurrieron los hechos:

Hace algunos minutos fui víctima de un atentado mientras me movilizaba en mi vehículo con mi esquema de seguridad por la vía entre Urrao y Betulia.

Explicó que "las autoridades ya fueron informadas de lo sucedido y se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

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