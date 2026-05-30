Elecciones Colombia: recompensas de $50 y $200 millones por actores armados y planes de atentados

Las autoridades desplegaron un robusto dispositivo de seguridad para las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, en medio de un clima de tensiones y violencia en los territorios más golpeado por el conflicto armado y las disputas entre grupos guerrilleros.

Por información que permita prevenir atentados terroristas en medio de la tensión que atraviesan varias regiones del país, el Ministerio de Defensa anunció dos recompensas:

Hasta $50 millones por individuo, por información que nos permita capturar a cada uno de los individuos que están detrás de estos elementos para atentar contra la población y hasta $200 millones por información oportuna, precisa y veraz que nos permita evitar cualquier atentado terrorista y capturar a quienes lo intentaran estar haciendo.

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Despliegue de seguridad en Colombia para las elecciones

Más de 400.000 hombres y mujeres de las fuerzas militares y de policía se desplegaron en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas de mayor riesgo.

Las autoridades priorizaron la seguridad en departamentos como Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, así como en Guaviare, Antioquia, Norte de Santander y Arauca.

El Cauca se ha identificado como la región más crítica del país. La mayor parte del territorio enfrenta amenazas de constreñimiento al votante e intimidaciones directas debido a la fuerte disputa territorial de grupos armados ilegales.

Las autoridades desplegaron cinco pelotones blindados adicionales sobre la vía Panamericana, correspondientes a 20 vehículos llegados de otras jurisdicciones. La preocupación aumentó tras reportes de hombres en motocicleta repartiendo panfletos de las disidencias de las Farc.

En el Catatumbo, la situación no es menos compleja. En la zona de Campo 2, en la vía Cúcuta-Tibú, un militar resultó herido en combates y fue trasladado vía aérea. Las autoridades desmontaron vallas alusivas a grupos armados en zona rural de Tibú, evidenciando la presencia de actores ilegales en momentos previos a la jornada electoral.

La región de Guaviare también figura entre los departamentos priorizados por la cúpula militar en el último Consejo Nacional de Seguridad, donde se analizaron las situaciones más álgidas del país.

Monitoreo por aire y tierra para proteger las elecciones

El ministro Pedro Sánchez explicó que "se han desplegado las capacidades priorizando aquellos sitios donde hay alta amenaza de drones. Ellos son el Cauca, con límites con Huila y Tolima, el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño".

Las autoridades continúan buscando una aeronave de las Farc que se accidentó en el sur del Cauca sin que hasta el momento sea posible establecer su ubicación.

Desde el C4 de la Policía Nacional, expertos de la Dijín monitorean en tiempo real las plataformas de la Registraduría Nacional para evitar posibles fraudes, además de vigilar redes sociales para prevenir desinformación. El ministro de Defensa aseguró que "estas elecciones se confirman, que son una de las elecciones más seguras".

En Antioquia, 21 municipios reportan riesgo extraordinario de seguridad, principalmente en el norte y nordeste, donde en Anorí se desplazaron 45 campesinos esta semana por enfrentamientos entre grupos armados.