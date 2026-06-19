Atentado a bala contra concejal de Santa Marta: el blindaje evitó una tragedia

Las autoridades investigan un atentado con arma de fuego contra el concejal de Santa Marta José Alfredo Ordóñez, conocido políticamente como 'El Cura', quien resultó ileso luego de que varios hombres armados dispararan contra el vehículo en el que se movilizaba por el sector de Puerto Mosquito, en las afueras de la capital del Magdalena.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cabildante se desplazaba en su automóvil cuando fue interceptado por los atacantes, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el automotor. Los proyectiles impactaron el vehículo, pero el sistema de blindaje evitó que atravesaran la estructura y alcanzaran a los ocupantes.

José Alfredo Ordóñez es una figura reconocida en Santa Marta por haber ejercido como sacerdote antes de renunciar a su investidura religiosa para aspirar a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones pasadas. Tras esa candidatura, logró llegar al Concejo Distrital al obtener la segunda mejor votación de aquella contienda electoral.

¿Qué se sabe del atentado contra el concejal José Alfredo Ordóñez?

La información preliminar indica que el ataque ocurrió en el sector conocido como Puerto Mosquito. Aunque los disparos causaron daños visibles en el vehículo, Ordóñez y las demás personas que lo acompañaban lograron salir ilesos gracias al blindaje del automotor.

Hasta ahora se desconocen los autores y las causas del atentado. Según la información disponible, el concejal no habría reportado amenazas previas, por lo que las autoridades trabajan para determinar si el hecho tiene alguna relación con su actividad política o con otras circunstancias que aún son materia de investigación.

¿Qué investigaciones adelantan las autoridades tras el ataque?

De acuerdo a lo reportado en La FM, tras conocerse el atentado unidades de la Policía y organismos de investigación del CTI de la Fiscalía se desplazaron al lugar para realizar las primeras diligencias judiciales y recopilar elementos probatorios.

La Policía Metropolitana de Santa Marta mantiene abiertas varias líneas de investigación mientras recopila testimonios y otras evidencias. Por su parte, el concejal interpone la respectiva denuncia ante la Sijín con el objetivo de que se esclarezcan los móviles del atentado y se logre la captura de los responsables.