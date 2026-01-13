Todo lo que se sabe del ataque en el que fue asesinado el hijo del director de la cárcel de Neiva

En la ciudad de Neiva, este martes 13 de enero precisamente, fue asesinado un menor de 11 años, hijo del director de la cárcel del Distrito Judicial de la capital del Huila.

El ataque armado se produjo cuando el niño se desplazaba junto a su padre y otros funcionarios del centro penitenciario hacia el penal ubicado en el municipio de Rivera.

El director del establecimiento carcelario había asumido el cargo recientemente, el pasado 5 de enero.

Todo lo que se sabe del atentado contra el director y el subdirector de la cárcel en Neiva

La información conocida hasta el momento indica que hacia las 6:50 de la mañana, Edgar Rodríguez, director de la cárcel del Distrito Judicial de Neiva, se movilizaba en un vehículo junto al subdirector del centro carcelario, el coronel retirado Renato Solano, su hijo menor de edad y su conductor de confianza.

El recorrido transcurría con normalidad hasta que, a la altura del cementerio del sur de Neiva, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y abrieron fuego de manera directa.

Según se ha establecido, los atacantes dispararon en al menos seis oportunidades contra el automotor.

Como consecuencia del ataque armado, el niño de 11 años y el subdirector del penal resultaron heridos por impactos de bala. Ambos fueron auxiliados y trasladados de urgencia al Hospital Universitario de Neiva, centro asistencial desde donde se originó la información oficial sobre su estado de salud.

¿Cómo están las víctimas del atentado contra los directivos de la cárcel de Neiva?

Pese a los esfuerzos médicos, cerca de 90 minutos después del atentado se confirmó la muerte del menor, quien no logró sobrevivir a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque sicarial.

En el mismo hospital permanece internado el subdirector del centro carcelario, el coronel retirado Renato Solano, quien ingresó alrededor de las 7:20 de la mañana con una herida a nivel torácico.

De acuerdo con el reporte médico, recibió dos impactos de bala y su estado de salud es crítico. Actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado.

¿Hay alguna hipótesis detrás de atentado sicarial?

Frente a lo ocurrido, el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, Alexander Muñoz, confirmó que se activaron equipos especiales para esclarecer el atentado.

Estamos analizando todos los posibles móviles. Armamos unas cápsulas investigativas con el fin de esclarecer este hecho.

Dentro de las líneas de investigación, las autoridades analizan si el ataque estaría relacionado con decisiones administrativas al interior del centro carcelario, específicamente con movimientos y traslados de algunos internos, aunque este aspecto continúa bajo verificación.