VIDEO | Adulto mayor terminó en el piso tras violento robo que incluyó disparos en Suba

Un hecho de violencia ocurrido en el norte de Bogotá generó indignación tras la difusión de un video que evidencia el robo a una pareja de adultos mayores.

El caso se registró en la calle 151A con carrera 45, en la localidad de Suba, y por la forma en que se desarrolló estuvo a punto de terminar en una tragedia.

Pareja de adultos mayores fueron víctimas de un violento robo en el norte de Bogotá

Según información preliminar, varios delincuentes abordaron de manera violenta a un adulto mayor y a su pareja mientras se encontraban en plena vía pública.

El ataque fue directo y agresivo, teniendo como víctima principal al hombre, a quien despojaron de sus pertenencias tras un forcejeo.

En el video se observa con claridad cómo dos hombres, uno vestido con camisa negra y otro con camisa roja, ambos con cascos de motocicleta, arremeten contra la pareja sin darles oportunidad de reaccionar.

Los agresores se concentran en el adulto mayor, a quien le revisan la chaqueta, intentan sacarle todo lo que lleva y lo someten físicamente hasta tumbarlo al suelo.

Delincuentes que robaron a pareja de adultos mayores estaban armados

La pareja queda completamente indefensa mientras los agresores ejecutan el robo sin ningún tipo de consideración por la edad de las víctimas.

Incluso cuando al parecer el hurto ya había sido consumado, uno de los delincuentes saca un arma de fuego y la apunta hacia otro lado.

De acuerdo con la información conocida, durante el hecho uno de los agresores realizó disparos contra una persona que se encontraba observando la situación.