Madre cargó el cadáver de su hija asesinada y lo llevó en mototaxi tras esperar por horas a las autoridades

Un atroz hecho se registró en zona rural del municipio de Pelaya, en el departamento del Cesar, donde una joven fue asesinada y su cuerpo permaneció durante horas en el lugar sin que ninguna autoridad acudiera para realizar el procedimiento legal correspondiente.

RELACIONADO Delincuentes están vaciando las casas de las familias desalojadas por el deslizamiento en el Cerro La Popa

La falta de respuesta obligó a la madre de la víctima a asumir una tarea que, por ley, corresponde al Estado: recoger el cuerpo sin vida de su hija y trasladarlo hasta Medicina Legal.

Madre cargó el cadáver de su hija hasta Medicina Legal por falta de autoridades

La víctima fue identificada como Roxana Álvarez. Tras su asesinato en zona rural de Pelaya, su cuerpo quedó en el lugar mientras la familia esperaba la llegada de las autoridades para el levantamiento.

Sin embargo, las horas pasaron sin que se presentara ningún funcionario para atender la situación.

Ante la desesperación y la falta de ayuda, su madre, Janet Rojano, una mujer campesina residente en El Banco, Magdalena, tomó la decisión de actuar por su cuenta.

Ella misma levantó el cuerpo de su hija y contrató un mototaxi para transportarlo hasta la sede de Medicina Legal en El Banco, donde finalmente se pudo realizar el procedimiento legal.

El recorrido con el cuerpo de su hija fue de más de 100 kilómetros

El recorrido implicó atravesar una larga distancia entre el Cesar y el Magdalena, un trayecto de más de 135 kilómetros, realizado con el cuerpo sin vida de la joven sobre una motocicleta. Solo al llegar a Medicina Legal fue posible adelantar las diligencias que no se hicieron en el lugar del crimen.

La forma en la que fue asesinada Roxana Álvarez y las condiciones en las que su madre tuvo que trasladar el cuerpo han generado indignación. Así lo cuenta Yaneth Rojano, la madre de víctima:

Y quiero que el presidente vea esta noticia y haga una investigación, que lo ponga para que investiguen, que sus actos no se vayan a quedar impunes, que mi hija fue maltratada.

Ahora, al dolor por la pérdida se suma que no cuentan con los recursos económicos necesarios para realizar las honras fúnebres en el municipio de El Banco, Magdalena, donde esperan despedir a la joven.