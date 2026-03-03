Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita luego de bombardeos cerca de su residencia

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo tomó la decisión de salir de Arabia Saudita junto a su familia luego de los recientes bombardeos que afectaron la ciudad de Riad, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes internacionales, el ataque incluyó un bombardeo contra la Embajada de Estados Unidos en la capital saudí, un hecho que elevó las alertas de seguridad en la zona.

Ronaldo, quien reside en Riad desde enero de 2023 tras fichar por el club Al-Nassr, habría considerado que la cercanía del incidente con su lugar de residencia representaba un riesgo para su entorno familiar.

Según datos de seguimiento aéreo divulgados en medios especializados, el delantero partió en un avión privado con destino a Madrid, ciudad donde vivió entre 2009 y 2018 durante su etapa como figura del Real Madrid.

¿Por qué salió Cristiano Ronaldo de Arabia Saudita?

Irán lanzó ataques contra instalaciones gubernamentales vinculadas a Estados Unidos en territorio saudí y Arabia Saudita es considerada un aliado estratégico de Washington, lo que ha elevado la tensión en distintos puntos del Golfo Pérsico.

En ese contexto, la decisión de Cristiano Ronaldo se interpretó como una medida preventiva ante la incertidumbre que generan este tipo de episodios.

El atacante portugués vive en Riad con su pareja e hijos desde que firmó contrato con Al-Nassr, uno de los equipos más importantes de la liga saudí.

La salida del país se produjo en cuestión de horas tras conocerse el alcance del bombardeo. El futbolista optó por trasladarse a España, país que ya conoce ampliamente y donde mantiene propiedades y vínculos personales.

Conflicto en Medio Oriente impacta a figuras del deporte

La tensión regional también ha afectado a otras personalidades vinculadas al fútbol. El exjugador inglés Rio Ferdinand, quien reside en Dubái desde hace varios meses, relató en su podcast la preocupación que vive junto a su familia ante los ataques registrados en Emiratos Árabes Unidos.

Da miedo oír misiles, aviones y grandes explosiones. Intentas explicarles a tus hijos lo que está pasando y mantener la calma, expresó Ferdinand, describiendo el ambiente de incertidumbre.

Aunque Dubái y Riad no son el mismo territorio, ambos forman parte de una región que ha visto aumentar las tensiones militares en los últimos días.

Por ahora, las autoridades locales han reforzado los protocolos de seguridad mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto.

En el caso de Cristiano Ronaldo, su decisión refleja el impacto que los acontecimientos geopolíticos pueden tener incluso en figuras del deporte mundial.

Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre su situación contractual y su eventual regreso a Arabia Saudita, dependiendo de cómo evolucione el panorama de seguridad.